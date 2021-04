"Zbuntowany anioł": Jak dziś wygląda służąca "Motylek"? Piękne, nowe zdjęcia Victorii Onetto

"Zbuntowany anioł" był w Polsce serialowym hitem, a losy Milagros, granej przez śliczną Natalię Oreiro, śledziły miliony widzów. Jedną z bardziej znaczących postaci drugoplanowych w argentyńskiej telenoweli była służąca Adelina de Solo, nazywana "Motylkiem". Jak po latach wygląda Victoria Onetto? Aktorka ma dziś 47 lat i... zachwyca urodą na nowych zdjęciach. Zresztą zobaczcie sami.

Jak wygląda "Motylek" ze "Zbuntowanego Anioła"?

"Zbuntowany anioł" został wyprodukowany w latach 1998-1999 roku w Argentynie. Od swojej polskiej premiery 29 maja 2000 roku stał się hitem telewizji Polsat. Choć po roku emisję zakończono, serial wracał wiele razy na anteny innych stacji. Obecnie można go oglądać w TV Puls.

Główną bohaterką "Zbuntowanego anioła" jest śliczna i żywiołowa Milagros. Jej matka zmarła przy porodzie, a dziewczyna dzieciństwo spędziła w sierocińcu. Po mamie ma jedynie medalik z wizerunkiem Matki Boskiej. Kiedy kończy 18 lat trafia na służbę do domu bogatej rodziny Di Carlo. Jak się okazuje, głowa rodziny, Federico jest ojcem Milagros, ale nie przyznaje się do córki, gdyż uważa, że to mogłoby zniszczyć jego karierę polityczną. Tymczasem Milagros zakochuje się w Ivie, synu pracodawcy... Ostatecznie okazuje się, że Ivo jest owocem romansu matki i nie jest biologicznym synem Federica.

Wśród licznych sercowych rozterek powierniczką Milagros jest służąca Adelina "Lina" de Solo, czyli właśnie "Motylek". Postać grana przez Victorię Onetto dała się mocno zapamiętać widzom przez szalony charakter i równie szalone fryzury.

A jak dziś, po ponad 20 latach od serialu, wygląda przyjaciółka Milagros? Victoria Onetto jest w Argentynie nie tylko znaną aktorką, którą można oglądać w wielu projektach, ale też działaczką feministyczną, urzędniczką i polityczką. Pracuje jako sekretarz ds. Kultury i Promocji Sztuki w gminie Avellaneda.

W 2013 roku ponownie spotkała się też na planie z Natalią Oreiro.

Victoria zachwyca dziś wyglądem.

Ciężko uwierzyć, że w czerwcu skończy 48 lat.

10 lat temu wyszła za mąż.

Prawda, że czas się dla niej zatrzymał?