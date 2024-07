Uwaga! W treści artykułu znajdują się spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Po tym, jak Milly Alcock powróciła do 2. sezonu „Rodu smoka” jako młoda Rhaenyra, kolejna bardzo znajoma postać niespodziewanie powróciła w kontynuacji. W odcinku szóstym zobaczyliśmy ją w jednej z niepokojących wizji Daemona (Matt Smith) .

Podczas gdy poboczna misja Daemona w Harrenhal trwa do odcinka szóstego, wojownik ponownie spotyka swojego starszego brata, zmarłego króla Viserysa , ponownie granego przez Paddy'ego Considine'a.

Król Viserys wraca w 2. sezonie „Rodu smoka”

Oczywiście po śmierci Viserysa w sezonie 1., która zapoczątkowała cały chaos i przerodziła się w krwawą wojnę domową nazywaną Tańcem smoków, nie spodziewano się powrotu Considine'a w 2. sezonie. Z czasem jak wizje Daemona stają się coraz bardziej niepokojące, on czuje coraz większą desperację, by zdobyć koronę. W pewnym momencie widzi swojego zmarłego brata zasiadającego na Żelaznym Tronie.

To, co następuje później, jest niemal dokładną powtórką rozmowy Viserysa z Daemonem z sezonu 1., kiedy król skonfrontował go z komentarzem Daemona na temat zmarłego syna Viserysa, Baelona, nazywając go „Dziedzicem na jeden dzień”.

W rozmowie Viserys mówi Daemonowi, że powinien być u jego boku po śmierci żony i syna oraz że wyznaczy Rhaenyrę na swoją spadkobierczynię, a Daemona. Następnie wygnał go do Runestone.

Kiedy wizja znika, Daemon widzi ser Simona Stronga (Simon Russell Beale) i grozi mu, wierząc, że to on w jakiś sposób wywołuje te niepokojące wizje, które mieszają mu w głowie.

Daemon widzi później wizję Viserysa opłakującego swoją zmarłą żonę Aemmę i mówi mu: „Teraz tu jestem”. Kiedy Viserys pada w jego ramiona, dodaje: „Przykro mi. Potrzebowałeś mnie. Teraz tu jestem”.

W całej serii wizje Daemona stają się coraz bardziej niepokojące, w miarę jak knuje plany kradzieży korony, od ścięcia głowy młodej wersji swojej żony Rhaenyry po scenę kazirodczego seksu ze swoją zmarłą matką Alyssą.

Jednak wydaje się, że w odcinku szóstym Daemon zyskał sojusznika w postaci Alys Rivers (Gayle Rankin). Ta para może okazać się bardzo niebezpieczna.

Zobacz także: Kim jest matka Daemona z 2. sezonu „Rodu smoka”? Wyjaśniamy

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.