Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery z 1. i 2. sezonu „Rodu smoka”.

Wraz z nadejściem 2. sezonu „Rodu smoka”, w którym pojawia się więcej intryg, brutalności i krwawych starć, nie można zapomnieć o stworzeniach znajdujących się w sercu serialu – smokach.

Choć w sezonie 1. były spektakularne, dopiero w sezonie 2. możemy poznać pełny potencjał skrzydlatych bestii. Scen z tymi starożytnymi stworzeniami jest jeszcze więcej. Nie bez powodu wojna domowa w Westeros została nazwana Tańcem smoków.

Oczywiście smoki odgrywają ważną rolę w krwawej wojnie, która wybuchnie pomiędzy Czarnymi a Zielonymi.

Poniżej przedstawiamy wszystkie smoki, jakie pojawiają się w „Rodzie smoka”.

„Ród smoka”. Wszystkie smoki, jakie zobaczycie w serialu

Następujące smoki wciąż żyją lub zostaną wprowadzone w sezonie 2. „Rodu smoka”:

Vhagar (smokAemonda Targaryena )

Syrax (smok Rhaenyry Targaryen )

Caraxes (smok Daemona Targaryena )

Meleys (smok Rhaenys Targaryen )

Vermax (smok Jacaerysa Velaryona )

Seasmoke (dawniej dosiadany przez Laenora Targaryena )

Dreamfyre (smok Helaeny Targaryen )

Vermithor (smok zmarłego króla Jaehaerysa I Targaryena)

Silverwing (smok zmarłej królowej Alysanne Targaryen)

Moondancer (smok Baeli Targaryen )

Morning (smok Rhaeny Targaryen)

Sunfyre (smok króla Aegona Targaryena )

Tyraxes (ma być smokiem księcia Joffreya Targaryena)

Następujące smoki nie żyją w 2. sezonie „Rodu smoka”:

Arrax (smok Lucerysa Velaryona)

Balerion (smok Aegona Zdobywcy, na którym dosiadał książę Viserys, zanim został królem)

Vhagar

Właściciel: Aemond Targaryen

Stan: żywy

Vhagar nie tylko żyje i ma się dobrze, gdy wkraczamy w 2. sezon – jest największym i najsilniejszym smokiem ze wszystkich. Będzie kluczową bestią w nadchodzącej wojnie, gdy zaciekły wojownik Aemond będzie przygotowywał się do bitwy.

Vhagar był początkowo dosiadany przez Visenyę Targaryen, ale później stał się własnością Baelona, Laeny Targaryen i wreszcie Aemonda. Chociaż jego pochodzenie nigdy nie zostało w pełni spisane, George R. R. Martin potwierdził, że bestia była „brązowa z zielonkawo-niebieskimi refleksami i jasnozielonymi oczami”. Wyrosła na największą smoczycę w Westeros.

Vermithor

Właściciel: Nieznany

Stan: żywy

Ten starszy smok odegra dużą rolę w późniejszych wydarzeniach z Tańca smoków. Obecnie przebywa na Smoczej Skale i jest uważany za sojusznika Rhaenyry. Bez wątpienia okaże się kluczowy w 2. sezonie. Warto przypomnieć, że w sezonie 1. Daemon śpiewał dla niego.

Arrax

Właściciel: Lucerys Targaryen

Stan: Martwy

Arrax brał udział w pierwszej dużej walce smoków od lat w Westeros w 1. sezonie „Rodu smoka” pod koniec odcinka 10. Brał udział w bitwie z Vhagarem i Aemondem i zginął wraz ze swoim jeźdźcem, Lucerysem. Ten ważny moment rozpoczyna wojnę domową między Targaryenami.

Vermax

Właściciel: Jacaerys Verlaryon

Stan: żywy

Chociaż nie widzieliśmy zbyt wiele Vermaxa – pojawia się dopiero w odcinku 6., kiedy Jace próbuje go wyszkolić, aby zionął ogniem na komendę – odegra on kluczową rolę w Tańcu smoków. W odcinku 10. Vermax i jego jeździec lecą do Winterfell i Eyrie, aby potwierdzić wsparcie dla swojej matki.

Syrax

Właściciel: Rhaenyra Targaryen

Stan: żywy

Jedynym właścicielem Syrax jest księżniczka Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy). Mówi się, że miała żółte łuski i chociaż była duża, nie była aż tak duża, jak niektóre inne smoki, które spotkamy w serialu. Rhaenyra po raz pierwszy dosiada jej, gdy ma zaledwie siedem lat.

Meleys

Właściciel: Księżniczka Rhaenys

Stan: żywy

Meleys odgrywa główną rolę w przedostatnim odcinku „Rodu smoka”, kiedy bestia wdarła się na koronację Aegona wraz z Rhaenys i zagroziła Zielonym. Choć oszczędzili życie, Meleys i Rhaenys są razem odpowiedzialni za przekazanie Rhaenyrze i Daemonowi wiadomości o zdradzie Alicenta.

Dreamfyre

Właścicielka: Helena Targaryen

Status: Uznawany za żyjącego

Błękitno-srebrny Dreamfyre to coś pięknego, niezwykle ceniony przez Helaenę Targaryen.

Caraxes

Właściciel: Daemon Targaryen

Stan: żywy

Zanim poznaliśmy go w „Rodzie smoka”, Caraxes miał dwóch właścicieli: księcia Aemona Targaryena (następcę Jaehaerysa Targaryena) i księcia Daemona Targaryena (w tej roli Matt Smith). Mówi się, że bestia jest przeważnie czerwona, co oznacza, że ma przydomek „Krwawy Żmij”.

Balerion

Właściciel: Viserys Targaryen

Stan: Martwy

Balerion był własnością rodu Targaryenów i był przekazywany w rodzinie od pokoleń. Właścicielami byli Aegon I Targaryen, Maegor I Targaryen, Aerea Targaryen, a w „Rodzie smoka” jest on własnością (przyszłego króla) Viserysa I Targaryena (Paddy Considine). W książkach mówiono, że ma czarne łuski i skrzydła, a jego ogień również jest czarny z kawałkami czerwieni.

Potężny smok, Balerion, potrafił stopić nawet stal i kamień. Mówiono, że jego rozpiętość skrzydeł była tak duża, że podczas lotu rzucał ogromne cienie na miasta. Według tradycji Balerion pomógł Aegonowi stworzyć Żelazny Tron, na którym wkrótce zasiądzie jego najnowszy właściciel.

Kiedy spotykamy Baleriona w „Rodzie smoka”, niestety umiera, a jego czaszka jest wystawiona jako symbol.

Seasmoke

Właściciel: ser Laenor Velaryon

Status nieznany

Seasmoke jest blady i szary, co wyraźnie odróżnia go od innych smoków widzianych w „Rodzie smoka”. Był własnością Laenora Velaryona, ale po jego szybkim wyjściu łodzią z Westeros jego status jest nieznany. W książkach Laenor umiera, a Seasmoke przez dziesięciolecia pozostaje bez właściciela na Smoczej Skale.

Silverwing

Właściciele : królowa Alysanne Targaryen i Ulf Biały

Stan : Żywy

Nic dziwnego, że Silverwing ma srebrzysty kolor i mówi się, że jest łagodnym smokiem. Ma bliską więź z Vermithorem. W książkach Silverwing zostaje pozbawiony jeźdźca po śmierci królowej Alysanne, ale podczas Tańca smoków łączy się z nowym jeźdźcem, Ulfem Białym.

Moondancer

Właściciel : Baela Targaryen

Stan : Żywy

Moondancer to jasnozielony smok, stosunkowo mały, ale bardzo zwinny i sprytny. Baela po raz pierwszy dosiadała jej w wieku 14 lat, kiedy była nie większa niż koń bojowy.

Morning

Właściciel : Rhaena Targaryen

Stan : Żywy

Morning to jasnoróżowy smok, na którym lata Lady Rhaena Targaryen.

Sunfyre

Właściciel : Król Aegon Targaryen

Stan : Żywy

Sunfyre to smok o lśniących złotych łuskach, którego dosiada króla Aegona Targaryena. Sunfyre, potężny wojownik, odegra ważną rolę w Tańcu smoków.

Tyraxy

Właściciel : Książę Joffrey Velaryon

Stan : Żywy

Tyraxes to stosunkowo mały smok, który od urodzenia był związany z księciem Joffreyem Velaryonem.

Macie swojego faworyta?

