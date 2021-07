Dziś w mediach pojawiła się sensacyjna wiadomość, że Kacper Kuszewski odchodzi z "M jak miłość" ! Aktor po 18 latach postanowił zrezygnować z roli Marka Mostowiaka! Przez cały dzień wszyscy zastanawiali się, co stanie się z wątkiem Marka , do kiedy Kacper będzie grał w serialu i czy to na pewno prawda, że odchodzi z serialu. Teraz wszystko jest już jasne. Kacper wydał oświadczenie! DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU PONIŻEJ Oświadczenie Kacpra Kuszewskiego: Szanowni Państwo, a więc przyszedł ten moment. Po osiemnastu latach rozstaję się z serialem "M jak miłość" i postacią Marka Mostowiaka. To była trudna decyzja i długo do niej dojrzewałem. Byłem przecież związany z serialem od pierwszego dnia zdjęciowego, niemal od początku mojej zawodowej drogi. Miałem tu możliwość grać u boku wspaniałych aktorów, od których uczyłem się aktorskiego rzemiosła, oraz pracować ze wspaniałą ekipą filmową, dzięki której poznałem wszystkie tajniki planu filmowego i pracy przed kamerą Miałem szczęście być jednym z bohaterów historii, którą pokochała cała Polska. Sukces "M jak miłość" to ewenement na skalę światową, tyle milionów widzów przez wszystkie te lata, rekordy oglądalności i niezmiennie najchętniej oglądany serial w polskiej telewizji. Wiem, że sympatia widzów zostanie ze mną na zawsze. Jestem za to wszystko losowi bardzo wdzięczny Ale nawet najpiękniejsze historie trzeba kiedyś zakończyć i ruszyć dalej, po nowe doświadczenia. Największa frajda w zawodzie aktora to wcielanie się w coraz to inne postacie, odkrywanie w sobie nowych barw i możliwości i dowiadywanie się w ten sposób czegoś nowego o życiu, o ludziach i o sobie samym. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele ciekawych ról i aktorskich wyzwań. I bardzo liczę na to, że będziecie Państwo nadal mi kibicować. Bardzo dziękuję...