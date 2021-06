Paweł Deląg zagra w kolejnym serialu TVP2! Aktor opublikował wymowne zdjęcie z planu „O mnie się nie martw” i tym samym zdradził, że dołączy do obsady kolejnego hitu stacji. Co z rolą Michała w „ M jak miłość ”? Czy Paweł Deląg zniknie z hitowej produkcji TVP? Potwierdzą się plotki na temat tego, że Ostrowski wyjedzie z Warszawy i zabierze ze sobą Joannę. Para aktorów na dobre zniknie z „M jak miłość”? Paweł Deląg zagra w serialu „O mnie się nie martw”? Paweł Deląg zdecydował się przyjąć rolę w serialu „O mnie się nie martw”, o czym poinformował na Instagramie, publikując zdjęcie z nową serialową rodziną. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdor prawdopodobnie zagra ojca Marii. O mnie się nie martw” #- Ela i Anna Jarosik - magiczne cudowne - porter rodzinny #omniesieniemartw #tvp #serial #tv #paweldelag - naoisał aktor na Instagramie. Fani serialu „O mnie się nie martw” są zachwyceni, że Paweł Deląg dołączy do obsady: O, będzie Pan w "O mnie się nie martw" 😍 Super Chyba mecenas Barska znalazła swojego ojca 😉😉 Super serial 👍będzie się działo 🥰👍 Co dalej z rolą Michała w "M jak miłość"? Przez ciążę Barbary Kurdej-Szatan jej postać prawdopodobnie zniknie na jakiś czas z "M jak miłość", a to oznacza, że Michała również nie zobaczymy. Ten fakt mógł przyczynić się do decyzji Pawła Deląga o przyjęciu nowej roli w innym serialu TVP2. Będziecie oglądać aktora w „O mnie się nie martw”? Zobacz także: Aneta z "M jak miłość" miała związek z wyznaniem winy Olka na rozprawie sądowej! "Czarno widzę ten wyrok"! ...