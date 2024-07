Weronika Rosati gra w jednym z najpopularniejszych obecnie seriali „True Detective”.

Okazuje się, że Weronika Rosati zagrała nie tylko w drugim odcinku serialu, ale pojawia się również w trzecim! Aktorka, która wcieliła się w postać prostytutki, w jednej ze scen pływa w basenie... topless!

I nie byłoby w tym nic specjalnego - w koncu jest aktorką i scenariusze nieraz wymagają od gwiazd takich scen. Ale akurat dla Weroniki Rosati nagie sceny nie były łatwe. Jeszcze do niedawna aktorka odmawiała filmów, w których musiałaby się rozebrać.

"Ze dwa-trzy razy odmówiłam w takiej sytuacji. To nie wynika z przekonania, że nie należy się rozbierać w filmie, tylko nagości nie uzasadniał scenariusz (...). Nie chcę w ten sposób prezentować się filmowemu światu, bo nikt nie będzie mnie brał na poważnie – opowiadała w wywiadzie dla „Gali” Rosati.

"To pociąga za sobą określony typ ról. W filmie Gary'ego Oldmana miałam wystąpić w dwóch scenach, ale kompletnie nago. Ku zaskoczeniu amerykańskich producentów powiedziałam „nie”. A oni: „Ale główna aktorka się rozbiera”. A ja: „Jak dostanę główną rolę, też się rozbiorę”. Analizuję każdy ruch, bo zdaję sobie sprawę z konsekwencji" dodała aktorka.

W końcu zmieniła zdanie i w serialu „Luck” pokazała w jednak ze scen biust. I opowiedziała, że było to dla niej trudne.

"Dojrzałam do tego jako kobieta. To może dziwnie zabrzmi, ale wcześniej strasznie bałam się rozebrać. Bałam się, że stanie się to, co się stało. Że zaraz będę w tych wszystkich portalach. (...) Postanowiłam pójść na całość. Żeby mieć to już za sobą i więcej się tym nie stresować.

Potem aktorka pojawiała się rozebrana w takich produkcjach jak „Kula w Łeb” i „Obława. Teraz w „True Detective” gra prostytutkę, więc trudno się dziwić temu, że musiała się zmierzyć z odważniejszymi scenami.

Odcinek z udziałem Weroniki widzieli już fani w USA, polska premiera odcinka dzisiaj na kanale HBO.

Mamy dla Was gorące zdjęcia z serialu!

Weronika Rosati w trzecim odcinku True Detective