Fani serialu "M jak Miłość" z niecierpliwością czekają na kolejny sezon, by dowiedzieć się, co stanie się z Tomkiem (granym przez Andrzeja Młynarczyka), który jest w śpiączce (czytaj więcej: Oto powód, dla którego niecierpliwie czekamy na jesień! Czy Tomek z "M jak miłość" naprawdę umrze?). Zanim jednak poznamy finał tej dramatycznej historii, Basia Kurdej-Szatan opowiedziała nam, jak wyglądały kulisy scen śpiączki Tomka. Nigdy nie uwierzycie, co nam powiedziała! Koniecznie zobaczcie nasz wywiad z aktorką.

Bohater grany przez Andrzeja Młynarczyka został ugodzony nożem po tym jak stanął w obronie kobiety

Serialowi Asia i Tomek bardzo się kochają