Odejście Kacpra Kuszewskiego z serialu "M jak miłość" po 18 latach to wielkie zaskoczenie dla wszystkich fanów najpopularniejszego serialu TVP! Jak zakończy się wątek sympatycznego Marka Mostowiaka? My już wiemy - Marek wraz z rodziną wyjedzie za granicę! Co na to serialowa matka bohatera, czyli Basia Mostowiak, grana przez Teresę Lipowską? Z panią Teresą mieliśmy niedawno okazję porozmawiać na planie serialu i oczywiście zapytaliśmy ją o dalsze losy rodziny Mostowiaków! Sprawdźcie, co nam powiedziała.

Żałujecie, że Kacper odchodzi z "M jak miłość"?

