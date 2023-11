Kacper Kuszewski już po ogłoszeniu, że odchodzi z "M jak miłość" wbił szpilę kolegom z serialu. Aktor w rozmowie z Plejadą.pl przyznał, że nie czytał wywiadu z Olgą Frycz, w którym krytykowała pracę na planie serialu, ale przyznał, że sam również ma pewne zastrzeżenia dotyczące pracy w "Mjm".

Ludzie w ekipie filmowej są albo zatrudnieni na umowy o dzieło albo mają własną działalność gospodarczą, co powoduje, że prawo pracy ich nie obejmuje. Dzień pracy ekipy trwa 12 godzin, często zdjęcia są w sobotę, a nawet zdarza się, że w niedzielę, więc te sześć dni po 12 godzin. Z czego dzień zdjęciowy liczy się od rozpoczęcia zdjęć do momentu zakończenia. Zdjęcia mamy często poza Warszawą, trzeba liczyć jeszcze spakowanie się czy charakteryzację, ale też na dojazd na plan, skąd niektórzy muszą jeszcze wrócić do domu... (...) Wielu członków ekipy jest wynagradzanych za dzień pracy, czyli jeśli nie przyjdą do pracy, bo np. zachorują, to nie dostaną pieniędzy - mówił w rozmowie z portalem.