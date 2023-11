1 z 4

Kacper Kuszewski

Kacper Kuszewski stał się ostatnio bohaterem głośnej afery. Aktor ogłosił, że po ponad 18 latach żegna się z serialem "M jak miłość". Jednak nie to wzbudziło największe kontrowersje. Dopiero jego wypowiedź dla serwisu Plejada wywołała zamieszanie. Kacper Kuszewski zdradził, że nie do końca podoba mu się to, na jakich zasadach musi pracować ekipa serialu.

Ludzie w ekipie filmowej są albo zatrudnieni na umowy o dzieło albo mają własną działalność gospodarczą, co powoduje, że prawo pracy ich nie obejmuje. Dzień pracy ekipy trwa 12 godzin, często zdjęcia są w sobotę, a nawet zdarza się, że w niedzielę, więc te sześć dni po 12 godzin. Z czego dzień zdjęciowy liczy się od rozpoczęcia zdjęć do momentu zakończenia. Zdjęcia mamy często poza Warszawą, trzeba liczyć jeszcze spakowanie się czy charakteryzację, ale też na dojazd na plan, skąd niektórzy muszą jeszcze wrócić do domu... (...) Wielu członków ekipy jest wynagradzanych za dzień pracy, czyli jeśli nie przyjdą do pracy, bo np. zachorują, to nie dostaną pieniędzy - mówił aktor w rozmowie z portalem.

Jego słowa rozzłościły Ilonę Łepkowską, która stała za sukcesem serialu "M jak miłość". Scenarzystka wyznała, że zawiodła się na aktorze. Teraz Kacper Kuszewski postanowił jej odpowiedzieć. Co zawarł aktor w swoim oświadczeniu na Facebooku? Dowiesz się tego z naszej galerii!

