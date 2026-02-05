Serial "M jak miłość" od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Kluczową scenerią tej telenoweli jest wieś Grabina - miejsce, w którym toczą się losy rodziny Mostowiaków. Jednak prawda o lokalizacji domostwa Barbary i Lucjana Mostowiaków może zaskoczyć nawet najwierniejszych fanów.

Gdzie naprawdę znajduje się dom Mostowiaków z „M jak miłość”?

W rzeczywistości dom, który widzowie znają jako serce Grabiny, znajduje się we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. W Piaskach kręcone są wyłącznie sceny plenerowe przed domem Mostowiaków. Malownicze otoczenie, ogród i droga dojazdowa to elementy, które tworzą iluzję fikcyjnej Grabiny. Choć istnieje kilka miejscowości o tej nazwie w Polsce, żadna z nich nie pełni funkcji serialowej lokalizacji.

Prawdziwe zaskoczenie czeka jednak na tych, którzy wierzyli, że całe wnętrze domu Mostowiaków kręcone jest w tej samej lokalizacji. Okazuje się, że wszystkie sceny we wnętrzach - kuchnia, salon czy pokoje - powstają w specjalnie przygotowanej hali zdjęciowej w Orzeszynie. To również miejscowość położona w powiecie piaseczyńskim, oddalona o zaledwie kilkanaście kilometrów od Piasków.

W tej samej hali kręcone są także inne sceny serialowe m.in. wnętrza mieszkania Marty (Dominika Ostałowska) oraz Joasi (Barbara Kurdej-Szatan). Produkcja serialu "M jak miłość" wykorzystuje nowoczesne technologie i zaaranżowane scenografie, co pozwala na zachowanie ciągłości wizualnej i atmosfery znanej z telewizji.

Warszawa i okolice - ponad 100 lokalizacji serialu „M jak miłość”

Skala produkcji serialu jest imponująca. Oprócz Piasków i Orzeszyna, zdjęcia realizowane są także w Warszawie, Konstancinie-Jeziornie oraz w ponad 100 innych lokalizacjach w okolicach stolicy. Dzięki temu ekipa "M jak miłość" może swobodnie przemieszczać się między miejscami i nagrywać sceny pasujące do konkretnego klimatu i sytuacji fabularnej.

Wiele scen miejskich, które widzowie identyfikują z fikcyjnymi miastami w serialu, nagrywanych jest na ulicach Warszawy. Ujęcia z parków, urzędów, szpitali i szkół powstają w autentycznych obiektach stolicy. Ta różnorodność lokalizacji pozwala na dużą elastyczność i bogactwo wizualne produkcji.

Czy naprawdę istnieje Grabina? Odpowiedź zaskakuje fanów

Choć Grabina jest miejscem głęboko zakorzenionym w świadomości widzów jako wieś, w której toczy się życie rodziny Mostowiaków, w rzeczywistości nie istnieje jako serialowa lokalizacja. Co więcej, żadna z miejscowości o nazwie Grabina w Polsce nie została wykorzystana do realizacji zdjęć.

Twórcy serialu wykreowali Grabinę jako fikcyjne miejsce, którego elementy zostały złożone z ujęć z różnych rzeczywistych miejscowości głównie z Piasków oraz hal zdjęciowych w Orzeszynie. Taka decyzja pozwoliła na większą swobodę w doborze lokacji i zapewniła komfort pracy aktorom oraz ekipie technicznej.

