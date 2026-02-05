To tu powstaje „M jak miłość”! Sprawdź, gdzie kręcą hit TVP
Widzowie od lat wierzyli, że akcja „M jak miłość” toczy się w Grabinie. Prawda okazuje się zaskakująca! Kulisy powstawania kultowego serialu ujawniają lokalizacje, które większość fanów ma niemal pod nosem.
Serial "M jak miłość" od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Kluczową scenerią tej telenoweli jest wieś Grabina - miejsce, w którym toczą się losy rodziny Mostowiaków. Jednak prawda o lokalizacji domostwa Barbary i Lucjana Mostowiaków może zaskoczyć nawet najwierniejszych fanów.
Gdzie naprawdę znajduje się dom Mostowiaków z „M jak miłość”?
W rzeczywistości dom, który widzowie znają jako serce Grabiny, znajduje się we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. W Piaskach kręcone są wyłącznie sceny plenerowe przed domem Mostowiaków. Malownicze otoczenie, ogród i droga dojazdowa to elementy, które tworzą iluzję fikcyjnej Grabiny. Choć istnieje kilka miejscowości o tej nazwie w Polsce, żadna z nich nie pełni funkcji serialowej lokalizacji.
Prawdziwe zaskoczenie czeka jednak na tych, którzy wierzyli, że całe wnętrze domu Mostowiaków kręcone jest w tej samej lokalizacji. Okazuje się, że wszystkie sceny we wnętrzach - kuchnia, salon czy pokoje - powstają w specjalnie przygotowanej hali zdjęciowej w Orzeszynie. To również miejscowość położona w powiecie piaseczyńskim, oddalona o zaledwie kilkanaście kilometrów od Piasków.
W tej samej hali kręcone są także inne sceny serialowe m.in. wnętrza mieszkania Marty (Dominika Ostałowska) oraz Joasi (Barbara Kurdej-Szatan). Produkcja serialu "M jak miłość" wykorzystuje nowoczesne technologie i zaaranżowane scenografie, co pozwala na zachowanie ciągłości wizualnej i atmosfery znanej z telewizji.
Warszawa i okolice - ponad 100 lokalizacji serialu „M jak miłość”
Skala produkcji serialu jest imponująca. Oprócz Piasków i Orzeszyna, zdjęcia realizowane są także w Warszawie, Konstancinie-Jeziornie oraz w ponad 100 innych lokalizacjach w okolicach stolicy. Dzięki temu ekipa "M jak miłość" może swobodnie przemieszczać się między miejscami i nagrywać sceny pasujące do konkretnego klimatu i sytuacji fabularnej.
Wiele scen miejskich, które widzowie identyfikują z fikcyjnymi miastami w serialu, nagrywanych jest na ulicach Warszawy. Ujęcia z parków, urzędów, szpitali i szkół powstają w autentycznych obiektach stolicy. Ta różnorodność lokalizacji pozwala na dużą elastyczność i bogactwo wizualne produkcji.
Czy naprawdę istnieje Grabina? Odpowiedź zaskakuje fanów
Choć Grabina jest miejscem głęboko zakorzenionym w świadomości widzów jako wieś, w której toczy się życie rodziny Mostowiaków, w rzeczywistości nie istnieje jako serialowa lokalizacja. Co więcej, żadna z miejscowości o nazwie Grabina w Polsce nie została wykorzystana do realizacji zdjęć.
Twórcy serialu wykreowali Grabinę jako fikcyjne miejsce, którego elementy zostały złożone z ujęć z różnych rzeczywistych miejscowości głównie z Piasków oraz hal zdjęciowych w Orzeszynie. Taka decyzja pozwoliła na większą swobodę w doborze lokacji i zapewniła komfort pracy aktorom oraz ekipie technicznej.
