Masakra pod Mountain Meadows to zdarzenie, do którego w 1857 roku doszło na ziemiach znanych w XIX wieku jako Terytorium Utah (dzisiaj to tereny należące do stanów Utah, Nevada, Kolorado i Wyoming). W obawie przed utratą wpływów mormońska milicja zaatakowała grupę około 140 kolonistów, którzy wędrowali z Arkansas na Zachodnie Wybrzeże. Wymordowano niemal wszystkich. Przetrwało zaledwie kilkanaścioro dzieci. Mormoni postanowili zrzucić winę na rdzennych Amerykanów z plemienia Pajutów. To jeden z okresów historii Stanów Zjednoczonych, który możemy zobaczyć w głośnym serialu Netlfiksa „Świt Ameryki”. Choć jest dopiero styczeń, produkcja już zyskała miano najbrutalniejszej serii roku. Twórcy wykorzystali tło historyczne do opowiedzenia o różnicach kulturowych, a także przedstawienia losów głównej bohaterki, Sary Rowell.

„Świt Ameryki”. O czym jest serial Netfliksa?

Sary Rowell podróżuje przez Nowy Świat razem ze swoim nastoletnim synem. W trakcie dołącza do kolonistów. Ma nadzieję, że przemieszczanie się w grupie da jej większe bezpieczeństwo w drodze na Zachód. Tam czeka na nią ojciec jej dziecka. To jednak niejedyni bohaterowie „Świtu Ameryki”.

W serialu Netfliksa pojawiają się także małżeństwo mormonów, młoda rdzenna Amerykanka czy tajemniczy tropiciel Isaak. Oprócz tego twórcy opowiadają historię oficera federalnej armii, plemienia Szoszonów, mormońskiego proroka i okrutnego gubernatora. W obsadzie „Świtu Ameryki” znaleźli się Taylor Kitsch („Zabić ból”), Shea Whigham („Zakazane imperium”), Dane DeHaan („Lekarstwo na życie”), Betty Gilpin („Polowanie”), Saura Lightfoot Leon („Skarby”) oraz Joe Tippett („Mare z Easttown”). Twórcami hitu Netfliksa są Peter Berg („Ocalony”) oraz Mark L. Smith („Twisters”).

Czy „Świt Ameryki” to prawdziwa historia?

Głośny serial „Świt Ameryki” nie jest oparty na faktach, ale w tle dzieją się wydarzenia historyczne. Już w pierwszym odcinku widzimy wspomnianą masakrę pod Mountain Madows, która prowadzi do konfliktu między mormonami a rządem federalnym Stanów Zjednoczonych.

W serialu zobaczymy też postaci historyczne. Należy do nich gubernator Brigham Young, mormoński lider, który starał się, by Terytorium Utah znalazło się pod kontrolą Kościoła oraz założyciel fortu, jeden z najsłynniejszych amerykańskich traperów Jim Bridger. „Świt Ameryki” składa się z sześciu odcinków i możecie go już w całości zobaczyć na Netfliksie.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun „Świtu Ameryki”.

