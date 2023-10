Mnóstwo Polaków z sentymentem wspomina stare polskie seriale. Gdy tylko kultowe produkcje z lat 70. i 80. pojawiają się w telewizji, przy ekranie zatrzymują się także młodsi widzowie. Nic dziwnego, ponieważ w XX wieku nie brakowało udanych serii. Twórcy często szybko zdobywali sympatię telewidzów dobrym humorem, ciekawymi fabułami, a także za sprawą utalentowanych aktorek i aktorów w obsadzie. Na naszej liście znajdziecie zarówno stare polskie seriale młodzieżowe, jak i tytuły dla dorosłych. Pamiętacie „Stawiam na Tolka Banana” albo „Czterdziestolatka”? Tymi produkcjami kiedyś żyła cała Polska. Dla fanów mamy świetną wiadomość. Wiele z nich znajdziecie dzisiaj w serwisie VOD!

Fani starych polskich seriali z pewnością chętnie wybraliby się raz jeszcze w „Podróż za jeden uśmiech”. Fantastyczna podróż dwóch kuzynów, Poldka (Henryk Gołębiewski) i Dudusia (Filip Łobodziński) rozpoczyna się od poważnych kłopotów. Chłopcy, którzy wybierają się nad morze, gubią pieniądze na bilet (przynajmniej tak im się wydaje), a to dopiero początek ich szalonych przygód. Choć chłopaki nie mają środków, postanawiają, że i tak dotrą na plażę. Tak zaczyna się przeprawa bohaterów autostopem przez Polskę, by na końcu spotkać się ze swoimi mamami. Po drodze oczywiście spotykają wielu barwnych nieznajomych i pakują się w zwariowane sytuacje. „Podróż za jeden uśmiech” to pełen humoru serial, który przypomina nam o beztroskich wakacjach i lecie.

Szukając starych polskich seriali, które się nie starzeją, bez wahania „Stawiam na Tolka Banana” Stanisława Jędryki. Odcinkowa adaptacja kultowej powieści młodzieżowej Adama Bahdaja to historia nastolatków przeżywających problemy dorastania. Codzienność młodych ludzi całkowicie odmienia główny bohater, tytułowy Tolek Banan. W tej pełnej czaru produkcji zagrali m.in. znani z „Podróży za jeden uśmiech” Henryk Gołębiewski oraz Filip Łobodziński, a także Agata Siecińska i Jacek Zejdler.

Jeśli uwielbiacie stare polskie seriale z Henrykiem Gołębiewskim, który zasłynął jako dziecięcy aktor, wcielający się w role łobuzów i nieokrzesanych chłopców, stracicie poczucie czasu przy „Wakacjach z duchami”. To także kolejna adaptacja książki Adama Bahdaja, którą oczywiście nakręcił Stanisław Jędryka. Produkcja opowiada o nastoletnich chłopakach, którzy chcą rozwiązać tajemniczą zagadkę z dreszczykiem. Gdy rozchodzi się wieść o zamku, w którym pojawiają się duchy, Maniuś i „Mandaryn” postanawiają to sprawdzić. „Wakacje z duchami” to bez wątpienia serial nieśmiertelny. A może chcielibyście obejrzeć coś z poważniejszego? W takim razie polecamy seriale podobne do „Watahy”, o których pisaliśmy w innym artykule.

Na liście starych polskich seriali, które nigdy się nie nudzą, musieliśmy umieścić też „Czterdziestolatka”. No bo kto potrafi bawić Polaków tak, jak robi to Stefan Karwowski (Andrzej Kopiczyński), który mówi, że żona „niespecjalnie się podoba, ale dzieci ją lubią” i jego rodzina. Humorystyczna seria czerpie z problemów społecznych oraz absurdów czasów PRL-u, tworząc wspaniały obraz rzeczywistości Polski w krzywym zwierciadle. Oprócz Karwowskiego mamy też fantastyczną „kobietę pracującą, która żadnej pracy się nie boi”, którą zagrała nieżyjąca już Irena Kwiatkowska. Nie można też nie wspomnieć o techniku Romanie Maliniaku. Z pewnością „Czterdziestolatek” jest jednym z najbardziej udanych seriali lat 70.

Jeśli nigdy nie oglądaliście starych polskich seriali i zastanawiacie się, czy warto, odpowiadamy – warto. Choćby dla mistrzowskiego Romana Wilhelmiego. Jego rola w serii „Kariera Nikodema Dyzmy” to prawdziwa perełka. Odcinkowa ekranizacja książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza to wybitna satyra na realia międzywojennej Polski. Tytułowy bohater to bezrobotny cwaniak, który nie lubi się przemęczać. Oprócz tego nie grzeszy inteligencją i daleko mu do specjalisty w jakiejkolwiek dziedzinie. A jednak dzięki przypadkowi i licznym kłamstwom Nikodem Dyzma przenika do środowiska warszawskiej elity. I tak przychodzą pieniądze, wysokie stanowiska, a także zainteresowanie kobiet. Żart z głupoty i zaślepienia społeczeństwa jest aktualny do dzisiaj. Jeśli lubicie adaptacje literatury, zachęcamy was do zapoznania się z naszym zestawieniem seriali na podstawie książek.

„Czterdziestolatek” nie jest jedyny wśród starych polskich seriali, które śmieją się z czasów PRL-u. Mistrzem wyśmiewania systemowych absurdów był Stanisław Bareja, który nakręcił „Alternatywy 4”. Tytułowy adres to położone w Warszawie miejsce, w którym znajdziemy kumulację wszelkich problemów Polaków. W nowo wybudowanym bloku zdarzają się nieprzyjemni sąsiedzi, szaleni gospodarze, a mieszkańcy miewają problemy z metrażem. Produkcja naszpikowana jest największymi gwiazdami jak Roman Wilhelmi, Janusz Gajos, Wojciech Pokora, Witold Pyrkosz, Kazimierz Kaczor i Zofia Czerwińska. Historia Stanisława Anioła, który miał otrzymać wysokie stanowisko w Warszawie, ale musi zadowolić się jedynie „cieciowaniem”, bawi do łez.

Kolejnym ważnym tytułem wśród starych polskich seriali jest produkcja z lat 80., „Dom”. Za wyreżyserowanie uchodzącej za jedną z ciekawszych krajowych serii odpowiada sam Jan Łomnicki. Tytuł przedstawia życie mieszkańców jedne z warszawskich kamienic przy ulicy Złotej. Choć opis przypomina nieco fabułę „Czterdziestolatka” oraz „Alternatywy 4”, to jednak serial Łomnickiego jest zdecydowanie poważniejszym dziełem. Bohaterów poznajemy po 1945 roku, czyli tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Rodziny borykają się z wieloma problemami, a sama produkcja pokazuje nastroje społeczne, jakie panowały do lat 80.

Zostając przy starych polskich serialach z lat 80., warto przypomnieć „W labiryncie”. Produkcja uważana jest za pierwszą krajową telenowelę, a jej twórcy w późniejszych latach stworzyli jedną z najpopularniejszych serii, czyli „Klan”. To historia Ewy Glinickiej. Młoda absolwentka farmacji musi sobie poradzić z wieloma problemami po śmierci narzeczonego. Dziewczyna zdobywa nową pracę, jednak nie wszyscy są dla niej życzliwi. Odnalezienie się w tym środowisku to tylko jedno z wyzwań, przed jakimi staje bohaterka, której życie nie rozpieszcza. W rolę główną wcieliła się Agnieszka Robótka-Michalska.

Ten tytuł z pewnością znają nie tylko fani starych polskich seriali. „Janosik” oczarował telewidzów zarówno dzięki trzymającej w napięciu fabule, jak i fantastycznej obsadzie. Polacy siadali przed telewizorem, żeby zobaczyć wysportowanego Marka Perepeczkę oraz piękną Annę Dymną. Ekranizacja historii słowackiego rozbójnika bawi i wzrusza. Do dzisiaj, gdy pojawia się w telewizji, mnóstwo widzów zatrzymuje się przed ekranem. W serii zagrali też m.in. Marian Kociniak, Witold Pyrkosz, Ewa Lemańska oraz Janusz Kłosiński.

Naszą listę starych polskich seriali zamykamy tytułem z Krzysztofem Stroińskim. Aktor wciela się w rolę Leszka Góreckiego, który postanawia przeprowadzić się ze wsi do miasta, by rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Okazuje się, że początkowo adaptacja w większym miejscu nie jest zbyt łatwa. Bohater na nowo odnajduje się w relacjach z rodziną i kobietami. Cała produkcja odnosi się do realiów Polski z przełomu lat 60. i 70. Choć momentami „Daleko od szosy” bawi, to twórcy potrafią uderzyć w poważniejsze tony. Na małym ekranie pojawili się m.in. Sławomira Łozińska, Irena Szewczyk, Józef Nalberczak, Jan Machulski i Jan Himilsbach.

Jeśli kochacie stare polskie seriale i szukacie kolejnych poleceń, poniżej prezentujemy listę tytułów, które warto znać. Znalazły się na niej inne hity jak „Czterej pancerni czy pies” oraz „Samochodzik i Templariusze”. Natomiast jeśli poszukujecie nowości, warto zajrzeć do naszego zestawienia seriali 2024 roku.

