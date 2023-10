Jeśli gubicie się w odmętach przepełnionych bibliotek gigantów streamingowych, zastanawiając się nad tym, jakie seriale 2024 roku warto obejrzeć, przychodzimy na ratunek z naszą listą. Dzięki nam nie tylko nie przegapicie kontynuacji waszych ulubionych produkcji, ale też znajdziecie zupełnie nowe tytuły, które mają duże szanse stać się hitami. W 2024 roku znów będziemy trzymali kciuki za zmagającą się z uzależnieniem, nastoletnią Rue z „Euforii”. Razem z Geraltem wrócimy na pogrążony w chaosie Kontynent, pełen coraz niebezpieczniejszych potworów, ale i bezwzględnych rycerzy Nilfgaardu. Natomiast z nowości mamy coś specjalnego dla fanów serii o Batmanie – „Pingwin”, czyli produkcję o jednym z największych złoczyńców Gotham City. Z pewnością tysiące czytelników „Harry’ego Pottera” czeka też na pierwszy odcinek opowieści o młodym czarodzieju! Te seriale warto zobaczyć w 2024 roku. Przypominamy jednak, że daty premier mogą ulec zmianie, co nie jest rzadkością w branży filmowej.

Wśród seriali 2024 roku znajdziemy nagrodzoną Złotym Globem, hitową produkcję HBO Max o nastolatkach. Widzowie od pierwszego sezonu z wypiekami na twarzy śledzą historię uzależnionej od narkotyków nastoletniej Rue, która stara poradzić sobie z traumą. Czy jej miłość do transseksualnej Jules okaże się silniejsza od używek? Jak potoczą się skomplikowane losy toksycznego Nate’a, którego ojciec postanowił opuścić rodzinę? Co z przyjaźnią Cassie i Maddy? Czy bohaterowie Sama Levinsona będą umieli pozbierać okruchy życia i zapomnieć o problemach? Jeśli lubicie trudną tematykę, polecamy wam nasze zestawienie seriali o narkotykach.

Ten tytuł to prawdziwa gratka dla fanów powieści J. K. Rowling na liście seriali 2024 roku. Odcinkowy „Harry Potter” ma być wierną adaptacją cyklu o młodym czarodzieju, natomiast budząca kontrowersje pisarka ma być producentką wykonawczą. Produkcja ma przedstawiać trwającą dekadę przygodę uczniów Hogwartu, których dobrze znamy. Jednak najprawdopodobniej w rolach Harry’ego, Hermiony, Rona i pozostałych bohaterów nie zobaczymy aktorów znanych z filmów. Jesteście gotowi odkryć świat magii na nowo?

Na liście seriali 2024 roku znajdziemy też kolejną odsłonę przygód zmutowanego zabójcy potworów, Geralta z Rivii. Wiemy już, że losy tytułowego wiedźmina na dobre splecione są z obdarzoną niezwykłą mocą Ciri. Rzuceni w świat, w którym o panowanie walczą potwory, elfy, ludzie i demony z innego wymiaru, Rzeźnik z Blaviken oraz księżniczka Cirilla będą próbowali zapobiec zagładzie. Jednak bez względu na to, dokąd uciekną, będą musieli nie tylko stawić czoła ścigającemu ich Dzikiemu Gonowi, ale także zapanować nad wymykającą się spod kontroli mocą dziewczynki.

Na seriale 2024 roku z pewnością czekają fani produkcji „Heartstopper”. Seria o wrażliwym Charliem i popularnym rugbyście Nicku rozkochała w sobie widzów już od pierwszego odcinka. Opowieść o szkolnych przyjaciołach, którzy z czasem odkrywają, że czują do siebie coś więcej, to jeden z bardziej interesujących seriali o nastolatkach ostatnich lat. Warto też przypomnieć, że w produkcji zagrała sama Olivia Colman. Czy relacja chłopców przetrwa okres odkrywania siebie i szukania akceptacji, a może okaże się tylko nastoletnim zauroczeniem? „Heartstopper” to też przykład na to, że twórcy powinni częściej sięgać po komiksy. Jeśli lubicie adaptacje, polecamy wam naszą listę seriali na podstawie książek.

W zestawieniu seriali 2024 roku coś dla siebie znajdą fani serii o Batmanie. Szczególnie zadowoleni będą widzowie, którym spodobał się najnowszy film o nocnym mścicielu, ponieważ swojej oddzielnej produkcji odcinkowej doczekał się tytułowy Pingwin, czyli jeden z największych złoczyńców Gotham City. Gwiazdą serialu jest oczywiście Colin Farrell, który – podobnie jak w filmie – wciela się w rolę niebezpiecznego przestępcy. Twórcy przenoszą nas do wydarzeń, które rozgrywają się tydzień po zakończeniu akcji „Batmana” Matta Reevesa i ma opowiedzieć o tym, jak Pingwin przejmuje władzę w półświatku miasta. W produkcji pojawia się też m.in. Cristin Milioti, która gra Sofię Falcone.

To kolejny z seriali 2024 roku, który z pewnością przykuje uwagę wielu widzów. Historia żeńskiej drużyny piłkarek, której samolot rozbił się w ostępach Ontario zarówno przeraża, jak i wciąga. Licealistki, które były przekroczyć swoje granie, by przeżyć w dziczy, po dwudziestu pięciu latach muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością. Psychologiczny dreszczowiec i horror, który rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych, dorównuje Stephenowi Kingowi w najlepszej formie. Czy Natalie (w tej roli charyzmatyczna Juliette Lewis) i Misty (Christina Ricci) będą w stanie zapomnieć o katastrofie?

Platforma spod znaku nadgryzionego jabłka cały czas podnosi poprzeczkę i nic dziwnego, że wśród seriali 2024 roku ma do zaoferowania kilka interesujących tytułów. Jednym z nich jest bez wątpienia kontynuacja „Terapii bez trzymanki”, historii młodego psychoterapeuty, którego życie rozpada się po stracie żony. Specjalista mierzy się też z innymi problemami. Musi poradzić sobie z wychowaniem nastoletniej córki, a także nadal pomagać swoim klientom, choć powoli traci do tego serce. Postanawia coś zmienić i zaczyna mówić osobom odwiedzającym jego gabinet szczerą, czasem brutalną prawdę. Jedną z głównych ról gra tu fantastyczny, 80-letni Harrison Ford. Jeśli lubicie seriale dla dorosłych, polecamy wam nasze inne zestawienie.

Czekający na seriale 2024 roku fani „Gwiezdnych wojen” nie mają powodów do obaw. Wręcz przeciwnie, ponieważ na Disney+ pojawi się drugi sezon świetnie odebranej produkcji „Andor”. Zdaniem zarówno krytyków, jak i widzów jest to jedna z najlepszych serii osadzonych w znanym i uwielbianym uniwersum, która łączy ze sobą western, dramat społeczny, film więzienny i western. Tytułowy bohater, Cassian Andor zostaje bohaterem Rebelii, walcząc z tyranią Imperium Galaktycznego. W gwiazdorskiej obsadzie m.in. Stellan Skarsgård, Andy Serkis, Forest Whitaker oraz Diego Luna.

Na seriale 2024 roku z pewnością czekają też fani, którzy dobrze bawili się przy serialu „Daredevil”, który powstał dla Netflixa i został entuzjastycznie przyjęty przez widzów. Za kontynuację, czyli „Daredevil: Born Again” zabrała się inna platforma, Disney+. Pierwszy sezon nowej serii ma obejmować osiemnaście odcinków. Jak na razie wiemy, że główną rolę zagra Charlie Cox („Zakazane imperium”, „Teoria wszystkiego”, ale to nie koniec! W produkcji pojawi się także Jon Bernthal („Miasto jest nasze”) jako Punisher. Twórcy zapowiedzieli, że fabuła będzie różniła się od tego, co znają fani komiksu Franka Millera. Jak bardzo? Tego jeszcze nie wiemy.

Twórcy „Rodu Smoka” potwierdzili, że wśród seriali 2024 roku zobaczymy drugi sezon prequelu „Gry o tron”, który rozgrywa się 170 lat przed wydarzeniami z hitowego oryginału HBO. Wszystko wskazuje na to, że kolejna odsłona będzie miała mniej odcinków, ale od razu uspokajamy fanów – wynika to najprawdopodobniej z tego, że powstanie także trzeci, a może i czwarty sezon. Nowy „Ród Smoka” z pewnością odkryje przed nami wiele intryg, a także początek konfliktu między księżniczką Rhaenyrą Targaryen, która w tragicznych okolicznościach straciła syna. Nie mamy wątpliwości, że wojna jest tylko kwestią czasu.

O historii surowego Joela i dzielnej, nastoletniej Ellie mówił każdy, dlatego nic dziwnego, że widzowie czekający na seriale 2024 roku, marzą, by zobaczyć drugi sezon „The Last of Us”. Jak potoczą się losy przyjaciół, którzy starają się przeżyć w świecie ogarniętym przez pandemię, zmieniającą ludzi w zombie? Bohaterowie nadal są razem i przetrwali już wiele niebezpieczeństw, ale Joel postanowił okłamać Ellie i zachować w tajemnicy to, co wydarzyło się w szpitalu, choć dziewczyna jest gotowa poświęcić się dla dobra ludzkości. Po pierwszym sezonie wszyscy zakochali się w Pedro Pascalu i Belli Ramsey.

Naszą listę seriali 2024 roku zamyka drugi sezon „Dyplomantki”. Historia nowej ambasadorki Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii, Kate Wyler wzbudziła spore zainteresowanie, co tylko potwierdza, że tematyka kobiet w świecie polityki to ostatnio wdzięczny temat. Wystarczy przypomnieć sobie serię o duńskiej premier, „Rząd”. Tu nasza tytułowa bohaterka także musi stanąć na wysokości zadania w obliczu narastającego kryzysu międzynarodowego. Choć rozmowy z wysoko postawionymi politykami nie są dla niej wyzwaniem, kobieta musi nauczyć się być w centrum uwagi. Oprócz tego ma też problemy osobiste. Jej małżeństwo z gwiazdą polityku, Halem Wylerem wisi na włosku. W głównych rola świetnie spisali się Keri Russell („Zawód: Amerykanin”) oraz Rufus Sewell („Iluzjonista”).

Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi produkcjami, poniżej prezentujemy inne seriale 2024 roku, które mogą was zainteresować. Kontynuacji doczeka się wiele naprawdę ciekawych produkcji, jak choćby animacja „Big Mouth” czy koreański „Squid Game”. Natomiast jeśli szukacie czegoś innego i zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć, zachęcamy was do naszego innego tekstu.

