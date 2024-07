Przed nami tragiczne wydarzenia w rodzinie Pyrków z serialu "Barwy szczęścia". Zapraszamy na 1429. odcinek "Barw Szczęścia" (emisja 6 kwietnia), a w nim:

Maria dzwoni do Iwony z informacją, że właśnie wsiadają z Markiem do samolotu i za kilka godzin będą w Polsce. Uradowani Pyrkowie rzucają się w wir przygotowań do rodzinnej kolacji. Agata sprząta dom, a Hubert jedzie po Teresę i Fryderyka do ośrodka rehabilitacyjnego. W drodze z lotniska dochodzi do tragicznego wypadku. Maria trafia do szpitala w krytycznym stanie…

Co wydarzy się dalej w Barwach Szczęścia? Obejrzyjcie zwiastun!

W Barwach Szczęścia w postać Marii wcielała się Iza Kuna. Aktorka jednak chciała odejść z serialu.