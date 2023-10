Seriale podobne do "Euforii" to nie tylko teen drama, ale także produkcje, które dotykają trudnej tematyki. W wielu z wymienionych przez nas serii bohaterowie zmagają się z uzależnieniem od leków i alkoholu czy też mierzą się z traumatycznymi doświadczeniami jak gwałt, czy śmierć bliskiej osoby. Przy "Skins" i "Plotkarze" nie będziecie się nudzili. Oprócz problematycznych tematów nie może zabraknąć też oczywiście romansów, intryg i zdrad.

„Skam” to pierwsza propozycja serialu podobnego do „Euforii” w naszym zestawieniu. Ta norweska produkcja na Filmwebie zdobyła notę 8,1 na 10.

Fabuła serialu opowiada o życiu młodzieży z liceum w Oslo. Produkcja porusza problemy związane z imprezami, akceptacją wśród społeczeństwa, problemy emocjonalne czy tolerancja. W serialu opowiedziane są historie poszczególnych bohaterów, dzięki czemu można się z nimi w jakiś sposób utożsamić i zrozumieć ich działanie oraz wybory.

Propozycja ta doczekała się remake’ów w wersji włoskiej, francuskiej czy niemieckiej. W produkcji wystąpili: Tarjei Sandvik Moe („Zakazana miłość”, „Przekleństwo”), Henrik Holm („Tunel”, „Halvbroren”), Lisa Teige („Bitwa”, „Bitwa: Freestyle”) oraz Josefine Frida Pettersen („Śmiertelne zastrzyki”, „Disco”).

Drugą propozycją serialu jest „Skins”, który otrzymał nagrodę BAFTA TV za najlepszą czołówkę. Propozycja otrzymała na Filmwebie 7,8 gwiazdki na 10.

Serial porusza tematy związane z wieloma kontrowersyjnymi problemami, z jakimi dane jest żyć nastolatkom. Mowa tu o wychowywaniu się w rodzinie dysfunkcyjnej, papierosach, alkoholu, przygodami łóżkowymi na jedną noc czy z problemami z odnalezieniem siebie.

Ciekawostką jest fakt, że za scenariusz poszczególnych odcinków produkcji odpowiedzialni są ludzie w wieku około 21 lat. Ta angielska propozycja doczekała się również amerykańskiego remake’u. W produkcji wystąpili: Nicholas Hoult („Wiecznie żywy”), Mike Bailey („We Are the Freaks”), April Pearson („Kiss Me First”), Joe Dempsie („Gra o tron”) czy Mitch Hewer („Nieprzyzwoitka”). O "Skins" pisaliśmy także w zestawieniu seriali podobnych do "Skam", które też wam polecamy.

„Plotkara” to kolejny serial podobny do „Euforii”. Ta propozycja zdobyła nagrody w ramach: People’s Choice oraz Teen Choice, a na Filmwebie uplasowała się z oceną 7,7 na 10.

Fabuła opowiada o nastolatkach, którzy uczęszczają do ekskluzywnej szkoły na Manhattanie. Do miasta wraca Serena van der Woodsen, która wcześniej była imprezowiczką na Upper East Side. Wszystkie takie i inne informacje umieszczone są na blogu tajemniczej Plotkary. Nikt nie zna jej tożsamości, lecz wszyscy członkowie ekskluzywnego kręgu regularnie śledzą jej stronę.

W produkcji wystąpili: Blake Lively („Wiek Adaline”, „Green Lantern”), Leighton Meester („Spadaj, tato”, „Współlokatorka”), Penn Badgley („Ty”, „Chciwość”) oraz Chace Crawford („Jak urodzić i nie zwariować”, „The Boys”).

Następną propozycją w zestawieniu jest „Sex Education”, który na Filmwebie posiada notę 7,6 na 10. Serial zdobył nagrody w ramach: BAFTA TV oraz Międzynarodowego Emmy.

Otis to nastolatek, który ma dużą wiedzę na temat seksu, dzięki swojej mamie seksuolożce. Chłopak mieszka z nią po rozwodzie rodziców. Licealista ma tak potężną wiedzę, ponieważ przysłuchuje się sesjom terapeutycznym, które prowadzi w ich domu Jean. Otis ma traumę spowodowaną odejściem ojca oraz kontrolą przez matkę, która sprawiła, że chłopak jest niedoświadczony seksualnie. Pewnego dnia wraz z koleżanką Maeve udziela porad seksualnych uczniom ich szkoły.

W role głównych bohaterów wcielili się Asa Butterfield („Gra Endera”, „Osobliwy dom Pani Peregrine”) oraz Emma Mackey („Emily”, „Śmierć na Nilu”). Jeśli nie boicie się odważnych serii, polecamy wam nasze zestawienie seriali dla dorosłych, które przygotowaliśmy w innym tekście.

„Szukając Alaski” to kolejny serial podobny do „Euforii”. Produkcja na Filmwebie otrzymała 7,5 gwiazdki na 10.

Miles Halter to chłopak, który wyjeżdża do szkoły z internatem. Na miejscu stara się zrozumieć swoje życie i samego siebie. Po pewnym czasie zakochuje się w Alasce Young i znajduje nowych przyjaciół. Na miejscu bohater uczy się wielu lekcji na temat miłości, życia oraz sztuki odpuszczania.

Serial oparty jest na książce z 2005 roku o tym samym tytule autorstwa Johna Greena. W produkcji wystąpili: Charlie Plummer („Moonfall”, „Wszystkie pieniądze świata”, „Polegaj na mnie”) oraz Kristine Froseth („Apostoł”, „Sierra Burgess jest przegrywem”, „The Society”).

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „The End of the F***ing World”, który zdobył dwie nagrody w ramach BAFTA TV za najlepszy serial dramatyczny oraz dla najlepszej aktorki drugoplanowej – Naomi Ackie. Propozycja na Filmwebie posiada notę 7,4 na 10.

Serial opowiada o 17-letnim Jamesie, który twierdzi, że jest psychopatą. Pewnego dnia postanawia iść o krok dalej niż zabijanie małych zwierząt i planuje morderstwo. Chłopak poznaje arogancką Alyssę, koleżankę ze szkoły. Dziewczyna zmaga się z problemami rodzinnymi. Bohater postanawia ją zabić i namawia ją do wspólnej ucieczki. Kradną samochód ojca Jamesa i wyruszają w podróż przez Anglię.

Produkcja oparta jest na komiksie o tym samym tytule autorstwa Charlesa Forsmana. W role głównych bohaterów wcielili się Alex Lawther („Gra tajemnic”, „Czarne lustro”) oraz Jessica Barden („Lobster”, „Weekend w Scarborough”).

„On My Block” to następna propozycja podobna do „Euforii”. Produkcja na Filmwebie otrzymała 7,3 gwiazdki na 10. Propozycja zdobyła nagrodę w ramach Teen Choice za przełomowy serial.

Fabuła opowiada o czwórce inteligentnych nastolatków, którzy pochodzą z nieciekawej dzielnicy w Los Angeles. Cesar, Monse, Jamal i Ruby przyzwyczajeni są do bójek, konfliktów czy wyłudzania pieniędzy. Przyjaciele są na tyle przyzwyczajeni odgłosami strzelanin, że zamiast czując strach, to zastanawiają się, co to była za broń. Pewnego dnia do domu Ruby’ego wprowadza się córka przyjaciółki jego matki, Olivia, która namiesza w życiu całej paczki.

W produkcji wystąpili: Diego Tinoco („Bad Hombres”), Sierra Capri („American Skin”), Brett Gray („Jak nas widzą”), Jason Genao („Logan: Wolverine”) oraz Ronni Hawk („Rodzinka od środka”).



Przedostatnią propozycją w rankingu jest „Grand Army”, który na Filmwebie posiada ocenę 7,0 na 10.

Serial przedstawia zbuntowanych nastolatków. Pięcioro uczniów liceum na Brooklynie próbuje odnaleźć się w świecie pełnym chaosu, dodatkowo próbując odnieść sukces.

W produkcji wystąpili: Odessa A’zion („Wayne”, „Hellraiser”), Maliq Johnson („Jak nas widzą”, „Kto się odważy”), Amir Bageria („Resolve”, „Degrassi: Nowy rocznik”), Alphonso Jones („The Exploration of Cole As Led By The Prepubescent Sandy”) oraz Odley Jean, której serial jest pierwszym w karierze.

„Everything Sucks!” to ostatni tytuł w zestawieniu, który zdobył nominację do nagrody w ramach Złotych Szpul za najlepszy montaż dźwięku w odcinku poniżej 35 minut. Produkcja na Filmwebie posiada 6,6 gwiazdki na 10.

Bohaterami serialu są uczniowie z Boring High School w Oregonie. Luke O’Neil wraz z przyjaciółmi McQuaidem oraz Tylerem Bowenem uznawani są za szkolnych wyrzutków. Pewnego dnia nastolatkowie dołączają do klubu A/V, gdzie Luke zakochuje się w córce dyrektora, Kate Messner. Dziewczyna jednak woli koleżankę Emaline Addario, która ma chłopaka. Pewnego dnia ktoś nieumyślnie niszczy plan zdjęciowy, co skutkuje odwołaniem spektaklu. Luke wraz z przyjaciółmi i klubami audiowizualnym i teatralnym podejmują się nakręcenia filmu, który będzie wyświetlany w liceum.

W produkcji wystąpili: Peyton Kennedy („Miasteczko Cut Bank", „Pojmani"), Jahi Di'Allo Winston („Spragnieni życia", „Truposze nie umierają"), Quinn Liebling („Lorelei", „Nastoletnia miłość"), Rio Mangini („Home Before Dark", „Klan urwisów powraca") oraz Sydney Sweeney („Euforia", „Opowieść podręcznej").

Dla fanów „Euforii” przygotowaliśmy jeszcze kilka tytułów, które mają podobny gatunek oraz fabułę:

