Francuskie seriale kryminalne: 13 propozycji, od których ciężko się oderwać

"Bezkarni" to pierwsza propozycja jaką prezentujemy w naszym rankingu, który zdobył w 2012 roku nagrodę Emmy za najlepszy serial dramatyczny. Na Filmwebie posiada notę 7,7 na 10.

Czwórka funkcjonariuszy paryskiej policji chce oczyścić z zarzutów swojego przyjaciela, komendanta policji, który popełnił samobójstwo przez niesłuszne oskarżenia. Policjanci jednoczą siły, by przeciwstawić się ludziom, którzy doprowadzili do śmierci ich przełożonego. Funkcjonariusze angażują się w walkę z kryminalistami oraz instytucją IGS, która nadzoruje ich pracę, ale utrudnia walkę o sprawiedliwość,

Za scenariusz serialu odpowiedzialny jest Olivier Marchal, twórca produkcji „36” czy „Tajniak”.

Drugą propozycją w naszym rankingu jest „Lupin”, który zdobył nagrodę Satelity dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. Produkcja zdobyła również wiele nominacji w ramach: TCA, Międzynarodowego Emmy, Gotham, Czarnych Szpul – Telewizyjnych, Critics’ Choice Television, Critics Choice Super Awards, BAFTA TV czy Złotych Globów. Na Filmwebie serial posiada notę w wysokości 7,2 na 10.

Assane Diop jest Francuzem pochodzącym z Senegalu. Gdy mężczyzna był nastolatkiem, jego ojciec Babakar pracował u rodziny Pellegrini. Pewnego dnia z ich domu ginie naszyjnik należący do Marii Antoniny O kradzież został oskarżony ojciec bohatera, który nie mogąc pogodzić się z faktem postawienia mu bezpodstawnych zarzutów, powiesił się w celi. 25 lat po tym wydarzeniu, Assane chce wymierzyć sprawiedliwość rodzinie Pellegrinim. Mężczyzna wzorując się na Arsène Lupinie, bohaterze książki, którą dostał od ojca, wciela w życie plan zemsty. Dzięki swojemu sprytowi i charyzmie, Assane dociera do tajemnic sprzed lat.

„Purpurowe rzeki” to kolejna z propozycji w naszym zestawieniu. Na Filmwebie uplasował się z notą 7,1 na 10. Serial otrzymał 5 nominacji do Cezarów w 2001 roku oraz 3 nominacje również w tym samym roku do Europejskich Nagród Filmowych.

Pierre Niémans to detektyw, który wraz z nową partnerką Camille Delanuey przeprowadzają śledztwo w sprawie nietypowych zbrodni, do których dochodzi w rejonach Francji. Za każdym razem morderca dopuścił się brutalnych czynów. Para funkcjonariuszy ma do czynienia z człowiekiem, który wykluczył z gry lokalną policję. Dzień za dniem śledczy zaczynają poznawać Francję od innej strony. Czy uda im się rozwiązać niewyjaśnione sprawy i schwytać przestępcę?

Produkcja powstała na podstawie powieści Jeana-Christophe’a Grangé o takim samym tytule. W rolę detektywa Pierre wcielił się Ken Duken znany z „Przeznaczenie: Saga Winx” czy „Fabryka marzeń”.

Kolejną propozycją serialu jest „Modliszka”, która posiada na Filmwebie notę w wysokości 7,0 na 10. W rolę tytułowej modliszki wcieliła się zdobywczyni Cezara, Carole Bouquet, znana z „Grand Hôtel” czy „I Love You Coiffure”.

Paryska policja szuka psychopaty, którego popełniane morderstwa inspirowane są Jeanne Deber, znaną inaczej jako „Modliszka”. Kobieta była słynną, seryjną morderczynią, która 25 lat temu sterroryzowała kraj. Umieszczona w izolatce do czasu jej aresztowania, osadzona oferuje policji swoją pomoc w wytropieniu sprawcy. Jeanne ma jednak jeden warunek – współpraca z detektywem Damienem Carrot, jej synem, z którym była od dłuższego czasu skonfliktowana. Mężczyzna nie ma wyboru i zgadza się na żądania matki, ponieważ morderca jest na wolności i w każdej chwili może zaatakować w dowolnym miejscu w Paryżu.

„Czarny punkt” to kolejna francuska propozycja, która zdobyła nagrodę EnergaCameraimage za najlepszy pilot serialu dla Christophe Nuyens’a. Na Filmwebie produkcja posiada notę 6,8 na 10.

Laurène Weiss to komendant posterunku w miejscowości Villefranche. Miasto otoczone jest z każdej ze stron przez gęsty las, przez co nazywane jest tytułowym czarnym punktem. Nie ma tu zasięgu telefonicznego, a tutejsze społeczeństwo odcięte jest od świata zewnętrznego. Żeby tego było mało, okazuje się, że las na skraju miasta skrywa swoje niebezpieczne tajemnice. Laurène musi lawirować między wściekłym na nią urzędnikiem chcącym zamknąć tartak, który ma do niej żal, że kobieta nie odnalazła jego zaginionej córki a mieszkańcami, którzy mają jej za złe, że stracą pracę. Pewnego dnia do Villefranche przyjeżdża prokurator Franck Siriani, który chce zbadać, dlaczego w miasteczku rośnie wskaźnik zabójstw.

Fabuła była inspirowana serialem „Miasteczko Twin Peaks” w reżyserii Davida Lyncha. Twórca Mathieu Missoffe osadził akcję w fikcyjnym mieście, którą nazwę nosi około 15 miejscowości we Francji. Dzięki takiemu zabiegowi widzowie mieli nie wiedzieć, w której części kraju rozgrywają się losy bohaterów.

„Las” to francuski serial kryminalny, który na Filmwebie posiada 6,8 gwiazdek na 10.

Eva Mendel jest samotną nauczycielką, która pojawiła się w mieście kilka lat wcześniej. Wciąga się w sprawę zaginionej dziewczyny Jennifer Lenoir, gdyż nie tylko była z nią blisko związana, ale także czuje, że te wydarzenia są powiązanie z jej traumatyczną przeszłością. Kobieta chce za wszelką cenę dowieźć prawdy, wchodząc w drogę komendantowi Gaspardowi Deckerowi.

Kolejną propozycją serialu kryminalnego jest „Dom w górach”. Na Filmwebie posiada notę 6,8 na 10. Przyjaciele z dzieciństwa przyjeżdża do opustoszałej wioski, w której się wychowali. Pewnego dnia przez lawinę zostaje zniszczony stary most, który był jedyną drogą do miejscowości. Aby tego było mało, przez brak zasięgu żadnemu z przyjaciół nie działa telefon, przez co zostają odcięci od świata i rzeczywistości. Przyjaciołom pozostaje tylko czekać na cud. W pierwszej chwili cała sytuacja wygląda jak zbieg okoliczności, jednakże po czasie członkowie ekipy zaczynają ginąć, jeden po drugim. Grupa zaczyna podejrzewać, że to co ich spotyka, ma powiązanie ze zdarzeniami, które wydarzyły się 20 lat wcześniej.

Przedostatnią propozycją w zestawieniu jest „Criminal: Francja”, która na Filmwebie ma ocenę 6,1 na 10. Produkcja jest kolejną odsłoną z serii, w której fabuła rozgrywała się w Hiszpanii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Akcja serialu toczy się w pokoju przesłuchań w jednym z budynków policyjnych w Paryżu. Oficer Audrey Larsen stoi na czele zespołu przesłuchującego. Kobieta została chłodno przyjęta przez współpracowników, gdyż w drodze do awansu został pominięty znacznie bardziej szanowany oraz doświadczony kapitan policji Olivier Hagen. W skład całego zespołu wchodzi również komandor policji Gérard Sarkissian, któremu bliżej do emerytury, a także brygadierzy policji Omar Matif, który wywodzi się z mniejszości etnicznych oraz impulsywna Laetitia Serra.

Całe 3 odcinki tego miniserialu, mimo iż fabuła rozgrywa się we Francji, kręcone były na terenie ośrodka Ciudad de la Tele w Madrycie w Hiszpanii. Z tego samego miejsca nagrywane były również wcześniej wspomniane siostrzane produkcje „Criminal”.

„Lód” to ostatnia francuska propozycja serialu kryminalnego, która na Filmwebie posiada notę 6,0 na 10. W rolę głównych bohaterów wcielają się Charles Berling znany z produkcji „Miłość po francusku” czy „Trzy dni i jedno życie” oraz Julia Piaton znana z „Za jakie grzechy, dobry Boże?” oraz „Miłość aż po ślub”.

Akcja serialu rozpoczyna się, kiedy znalezione zostają zwłoki konia bez głowy należącego do biznesmana Erica Lombarda, we francuskich Pirenejach. Rozwiązaniem sprawy zajmuje się komandor Martin Servaz, którego wspiera kapitan lokalnej policji, Irène Ziegler. Pewnego dnia para śledczych znajduje na miejscu zbrodni DNA, które należy do mordercy – Juliana Hirtmanna. Mężczyzna jest jednak osadzony w więzieniu psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze. Po czasie okazuje się, że cała sprawa powiązana jest z samobójstwami trzech nastolatek, które przebywały na obozie 15 lat wcześniej.

