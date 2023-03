Seriale podobne do „Dark”: Te produkcje przypomną wam o historii z Winden

Jeśli skończyliście już serię o mieszkańcach Winden, ale macie ochotę na więcej, mamy dla was seriale podobne do „Dark”. Choć z niemiecką produkcją trudno rywalizować, te tytuły również wciągają za sprawą niezwykłych tajemnic i mrocznych historii.

Szukając seriali podobnych do „Dark”, widzowie liczą na podobne opowieści, osadzone w niewielkich miasteczkach, owiane tajemnicą, które porwą ich na długie godziny. Oczywiście niemiecka seria jest jedyna w swoim rodzaju, ale nie martwcie się – znaleźliśmy kilka tytułów, które powinny was zadowolić. W takich serialach jak „Kalta” czy „Pustkowie” atmosfera jest tak gęsta, że można ją kroić nożem. Grozę wywołuje także „Curon” oraz „Archiwum 81”.

Spis treści:

Jeśli szukacie seriali podobnych do „Dark”, w których po pierwszych odcinkach nadal nie mamy pojęcia, o co chodzi, „Sense8” powinien was zainteresować. Produkcja sióstr Wachowskich (seria „Matrix”, „Atlas chmur”) szybko znalazła wielu fanów. Duża w tym zasługa intrygującego wątku nadprzyrodzonego, czyli pojawienia się tajemniczej, wspólnej świadomości naszych bohaterów.

Kapryśna didżejka, przeciętny aktor, złodziej z doświadczeniem, businesswoman, która chce wyróżnić się w świecie zdominowanym przez mężczyzn, krnąbrna lesbijka, grzeczna Hinduska oraz troszczący się o matkę Afrykańczyk nie wiedzą o swoim istnieniu. Bohaterowie są rozrzuceni po całej planecie i nigdy nie mieli okazji się spotkać. A jednak w pewnym momencie łączy ich bardzo silna więź. Cała ósemka zaczyna dzielić doznania, przeżycia i uczucia. Ból jednej osoby jest bólem wszystkich. Oprócz tego mogą się ze sobą komunikować dzięki telepatii. Z czasem okaże się, że niektórzy w ich niezwykłym darze widzą poważne zagrożenie. W serii wystąpili Miguel Ángel Silvestre („Sky Rojo”, „Velvet”, „Narcos”), Dolna Bae („Dmuchana lala”, „Atlas chmur”, „Pan zemsta”), Max Riemelt („Siła przyciągania”, „Fabryka zła”), Tuppence Middleton („Wojna i pokój”, „Czarne lustro”), Alfonso Herrera („Zbuntowani”, „Bal czterdziestu jeden”), Brian J. Smith („Gwiezdne wrota: Wszechświat”, „Matrix Zmartwychwstania”), Jamie Clayton („Hellraiser”, „Słowo na L: Generacja Q”) oraz Tina Desai („Hotel Marigold”).

Serial jest dostępny na Netfliksie

Szukając seriali podobnych po „Dark”, warto sięgnąć po jeden z najdziwaczniejszych tytułów czerwonego serwisu VOD. Prairie Johnson (Brit Marling) nie była widziana od siedmiu lat. Kobieta zniknęła bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Pewnego dnia nagle zostaje wypatrzona, gdy skacze z mostu. Po powrocie do przybranych rodziców bohaterka twierdzi jednak, że to nie była próba samobójcza. Jakby tego było mało, przed zaginięciem Prairie była niewidoma, natomiast teraz widzi doskonale i przedstawia się jako OA. Nie mówi zbyt wiele o tym, co się z nią działo przez te siedem lat. Natomiast jest przekonana, że wróciła z misją. Kobieta angażuje kilkoro nieznajomych z małego miasteczka, by pomogli jej wypełnić zadanie. Podczas spotkań Prairie opowiada grupie o tym, co naprawdę ją spotkało. Zarówno jej znajomym, jak i widzom trudno jest w to uwierzyć. „The OA” jest bardzo zagadkową serią, pełną niewytłumaczalnych zjawisk, wręcz szalonych opowieści. Choć Prairie o wszystkim mówi z dużym przekonaniem, to do końca zastanawiamy się nad tym, czy to prawda. A może dzieje się to tylko w jej głowie? O "The OA" pisaliśmy też w zestawieniu polecanych seriali Netflixa.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli lubicie tajemnicze, szalone seriale podobne do „Dark”, które sprawiają, że w trakcie oglądania łapiecie się za głowę, arcydzieło Davida Lyncha to coś dla was. Położone w pobliżu gór i otoczone gęstym lasem tytułowe miasteczko na pierwszy rzut oka zamieszkują przykładni obywatele, dla których amerykański dzień spełnia się codziennie przy dobrej kawie i placku z wiśniami. Wszystko zmienia się, gdy na brzegu jeziora pojawia się owinięte folią ciało Laury Palmer – przykładnej uczennicy, szkolnej miss. W trakcie śledztwa prowadzonego przez agenta federalnego Dale’a Coopera (Kyle MacLachlan) szybko okazuje się, że mieszkańcy mają wiele bardzo mrocznych sekretów i nikt nie znał drugiej twarzy Laury Palmer. „Miasteczko Twin Peaks” to prawdziwa jazda bez trzymanki z surrealistycznymi wstawkami.

Rozglądając się za serialami podobnymi do „Dark”, warto sprawdzić ofertę naszych czeskich sąsiadów, którzy udowodnili, że potrafią tworzyć historie w mrocznych, małych miasteczkach. I wychodzi im to równie dobrze, jak Niemcom. Twórcy „Pustkowia” postawili na oryginalność i nawet jeśli sięgnęli po klisze, to użyli ich na swój sposób, dzięki czemu dostaliśmy naprawdę intrygujący kryminał. Akcja serii rozgrywa się na… tytułowym pustkowiu. Trudno nazwać to miejsce choćby miasteczkiem. Mamy do czynienia z małą wioską, o której istnieniu cały świat dawno zapomniał. Choć już wcześniej życie nie rozpieszczało mieszkańców, sytuacja staje się jeszcze gorsza, gdy miejscowy zakład pacy zostaje zamknięty. W związku z brakiem alternatywy ludzie żyjący tu w zastraszającym tempie popadają w biedę i pogrążają się w depresji. Szansą może okazać się koncern, który chce wykupić ich ziemie, by ruszyć z budową kopalni. Ten pomysł nie podoba się jednak Hannie Sikorovej, która dostrzega w nim wiele zagrożeń. Akcja rozpoczyna się na dobre, gdy jej córka znika w tajemniczych okolicznościach.

Serial jest dostępny na HBO Max

W poszukiwaniu seriali podobnych do „Dark” wpadliśmy na tytuł z lat 90., do którego szczególny sentyment mogą czuć milenialsi. Duet Davida Duchovny’ego i Gllian Anderson rozkochał w sobie widzów. Agentka Dana Scully po przeniesieniu z Akademii FBI w Quantico do zagadkowego wydziału Archiwum X poznaje ponurego Foxa Muldera. Początkowo z dystansem podchodzi do partnera, który wierzy w istnienie istot pozaziemskich oraz nadprzyrodzonych zjawisk. Jakby tego było mało, Mulder uważa, że jego siostra została uprowadzona przez kosmitów i chce za wszelką cenę rozwiązać tajemnicę jej zniknięcia. Z czasem jednak Scully sama jest świadkiem wydarzeń, które trudno racjonalnie wyjaśnić.

Serial jest dostępny na Disney+

Fani seriali podobnych do „Dark” często wymieniają w swoich zestawieniach serię, która miała być jak kultowe już „Władca much” i „Zagubieni” – trochę bardziej w gatunku young adult. „The Society” to historia o odciętym gęstym lasem od świata miasteczku West Ham w Nowej Anglii. Po powrocie ze zorganizowanej na koniec roku wycieczki szkolnej blisko setka nastolatków orientuje się, że dorośli zniknęli. W opustoszałym West Ham nie ma też ich przyjaciół oraz młodszego rodzeństwa. Wszyscy dopiero co skończyli naukę, dlatego bez zadawania pytań organizują huczną imprezę. Gdy kończy się zabawa, młodzi ludzie orientują się, że są zdani tylko na siebie. Między bohaterami do napięć i dramatów. Oczywiście dostajemy też klasyczne dla gatunku YA romanse nastolatków, zdrady, pierwsze miłości oraz seks. Pozostaje pytanie: gdzie zniknęli dorośli?

Serial jest dostępny na Netfliksie

Wśród internautów szukających seriali podobnych do „Dark” na pewno są też fani grozy. „Archiwum 81” zaraz po premierze stał się hitem i przez długi czas utrzymywał się na wysokim miejscu w zestawieniu popularnych seriali Netflixa. To odcinkowa ekranizacja amerykańskiego podcastu, która opowiada o zatrważającej sekcie. Mamy dwie osie czasu oraz dwóch bohaterów. Dan (Mamoudou Athie) jest nieco wycofanym, introwertycznym archiwistą, który podejmuje się zlecenia odtworzenia strawionej przez pożar kolekcji kaset VHS. Natomiast autorką nagrań jest Melody (Dina Shihabi). Nasza druga bohaterka na początku lat 90. przeprowadzała wywiady z mieszkańcami budynku w Nowym Jorku. Pracująca nad projektem naukowym kobieta, z czasem zauważyła podejrzane zachowania lokalnej społeczności, która coraz bardziej zaczęła przypominać sektę. Choć ten opis może wydawać się jasny – nie dajcie się zwieść. Z każdym odcinkiem „Archiwum 81” pojawia się coraz więcej pytań oraz niespodziewanych zwrotów akcji.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Motyw niedużego miasteczka o tajemniczej i mrocznej przeszłości to coś, co kochają widzowie, dlatego nic dziwnego, że twórcy seriali podobnych do „Dark” często sięgają po to rozwiązanie. Anna jest samotną matką bliźniaków Maura i Darii. Kobieta nie miała szczęścia w życiu prywatnym. Małżeństwo skończyło się separacją. W dodatku cały czas prześladują ją dramatyczne wspomnienia śmierci matki. Po kilkunastu latach wraz ze swoimi dziećmi Anna wraca do rodzinnego Curon, które opuściła jako młoda dziewczyna w ciąży, zaraz po odejściu mamy. Powrót do korzeni niezbyt podoba się bliźniakom, które czują się wyobcowane. Nawet ich dziadek nie wydaje się zbyt sympatyczny, ale ostatecznie przyjmuje rodzinę w zamkniętym hotelu. Na sam dźwięk nazwiska bohaterów na twarzach mieszkańców pojawia się grymas. Okazuje się, że krewni Anny są odpowiedzialni za podtopienie miasteczka. Akcja rozkręca się, gdy kobieta nagle znika.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Na naszej liście seriali podobnych do „Dark” znalazła się też francuska produkcja kryminalna. „Czarny punkt”, nazywany też europejskim „Twin Peaks” to historia tajemniczego morderstwa, do którego doszło w małym górskim miasteczku, Villefranche. Miejscowość otoczona jest tysiącami hektarów gęstego i mrocznego lasu. To właśnie tam, na jednym z drzew odnaleziono wiszące zwłoki. Śledztwo prowadzą miejscowa inspektor policji Lauren Weiss oraz prokurator Franck Siriani, który właśnie przybył do miasta. Za atmosferę grozy odpowiada tu dziki las, który nie tylko sprawia, że telefony tracą zasięg. Część lokalnej społeczności uważa, że jest główną przyczyną wszelkich nieszczęść i związany jest z pogańskimi rytuałami. Każdy dzień dochodzenia przynosi coraz więcej pytań i ujawnia sekrety. Z czasem racjonalne wyjaśnienia zaczynają się kończyć. O "Czarnym punkcie" pisaliśmy też w zestawieniu seriali francuskich.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Wśród seriali podobnych do „Dark” nie może zabraknąć historii osadzonych w niewielkich miasteczkach. „Katla” przenosi nas do islandzkiej miejscowości Vik, rok po tym, jak w pobliżu wybuchł podlodowcowy wulkan. Większość mieszkańców wyjechała niedługo po katastrofie. Jednak garstka osób postanowiła spróbować odnaleźć się w nowej rzeczywistości, żyjąc w odizolowaniu od reszty świata. Codzienność w Vik staje się jeszcze dziwniejsza, gdy w mieście pojawia się kobieta pokryta popiołem. Nieznajoma okazuje się młodszą wersją pracownicy miejscowego hotelu. W tym czasie Gríma poszukuje swojej siostry, która zniknęła zaraz po wybuchu tytułowego wulkanu.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Poniżej prezentujemy kilka tytułów innych seriali podobnych do "Dark", które mogą was zainteresować. Znajdziecie tu bardzo pokręcone historie, jak choćby słynna seria "Zagubieni". Wszyscy wiemy też, że w tego typu produkcjach zabawa z chronologią jest znanym motywem twórców. Dlatego polecamy wam również seriale o podróżach w czasie.