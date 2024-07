Już w niedzielę finał serialu "Belfer" z Maciejem Stuhrem. Widzowie serialu Canal Plus poznają odpowiedź na nurtujące wszystkich pytanie - kto jest zabójcą Asi Walewskiej? Za nami dziewięć odcinków, a podejrzani są praktycznie wszyscy. Mówi się, że aktorzy grający w serialu do 9.odcinka nie wiedzieli, kto jest mordercą, dlatego każdy podejrzewał, że w finale to jego postać może okazać się zabójcą pięknej uczennicy. Nawet Maciej Stuhr, który w serialu gra Pawła Zawadzkiego, ojca Asi, zastanawiał się, czy to jego bohater mógł się przyczynić do śmierci Walewskiej.

Reklama

Muszę powiedzieć, że zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem w tym 10 odcinku, ja który usiłuję rozwiązać tę zagadkę, nie stoję przypadkiem za tą straszną zbrodnią - powiedział Maciej Stuhr w rozmowie z "Tele Magazynem".

Finał serialu Belfer z Maciej Stuhrem - kto zabił Asię Walewską?

A kogo podejrzewają fani serialu? Na facebookowym profilu serialu nie brakuje teorii na temat tożsamości zabójcy, a nawet pojawiają się informacje, że być może nie poznamy go w finałowym odcinku, ponieważ twórcy zapowiedzieli, że powstanie drugi sezon.

Shrek Kijana i Julka znecali sie nad Asia, ale zabił ojciec Macka (byc moze nieumyślnie). Moze dlatego nie ma go od kilku odcinków, tak żeby nikt go nie podejrzewał. Zabiła Katarzyna Molenda z zazdrości o męża! Myśle, że to matka Julki, ma motyw i mało kto ją podejrzewa. Dlatego nie ma jej od kilku odcinków. To tłumaczy zachowanie Julki. Ewelina!!! We wczorajszym odcinku oczy są skierowane na Julkę, ale byłoby to zbyt proste.

W naszym plebiscycie na temat zabójcy Asi Walewskiej prowadzi... Ewelina Rozłucka, koleżanka Asi z klasy. Nie jest tajemnicą, że potajemnie podkochiwała się z Maćku Dąbrowie, chłopaku Asi. Czy zabiła z zazdrości o Maćka? Wiele osób podejrzewa też Katarzynę Molendę ( w tej roli Magdalena Cielecka), która być może dowiedziała się o romansie swojego męża z Asią i postanowiła zabić jego kochankę? Po 9.odcinku największe podejrzenie padło na córkę Katarzyny Julkę, ale czy to ona zabiła Asię? Taki scenariusz wydaje się zbyt prosty, bo scenarzyści z pewnością będą chcieli zaskoczyć nas w finale! A jaki wynik śledztwa obstawiają fani serialu na serwisie z zakładami bukmacherskimi? Na stronie lvbet.pl, najwięcej osób stawia właśnie na Ewelinę Rozłucką - to właśnie typując ją mamy największe szanse na wygraną, ale oczywiście najwięcej zarobi ten, który postawi na osobę najrzadziej typowaną i to ona okaże się mordercą!

lvbet.pl

Zobacz także

Patryk Pniewski daje wskazówkę fanom serialu Belfer. Kto jest zabójcą Asi Walewskiej?

Patryk Pniewski gra w serialu "Belfer" kolegę Asi z klasy, który podczas przerw między lekcjami i na klasowych dyskotekach handluje narkotykami. To on na samym początku był w gronie podejrzanych, ponieważ tuż po śmierci Asi, jej chłopak Maciej Dąbrowa rzucił się na niego i krzyczał: "Co Ty zrobiłeś! To Ty ją zabiłeś". W wywiadzie dla wp.pl, Patryk Pniewski dał widzom serialu małą wskazówkę dotyczącą mordercy. Co powiedział?

"Zastanawialiśmy się na planie czy jest taka poszlaka, która może pomóc widzom zorientować się, kto zabił. I jest! Mogę powiedzieć, że postać, która zabiła kierowała się sercem, powiedział Patryk Pniewski.

Zatem o kogo może chodzić? Zabiła zazdrosna Ewelina, która podkochiwała się w Maćku? A może wściekła żona Katarzyna Molenda? Czy winny jest Maciej Dąbrowa, który dowiedział się o tym, że Asia go zdradzała? Odpowiedź poznamy już w niedzielę! Finał serialu Belfer z Maciej Stuhrem - ostatni 10 odcinek w niedzielę 27.11.2016, o godz. 21.30 w telewizji Canal Plus.

ZOBACZ: "Nikt z obsady nie wiedział, kto zabił". Wywiad z reżyserem serialu "Belfer" Łukaszem Palkowskim

Będziecie oglądać finał serialu Belfer?

Reklama

Kto jest zabójcą Asi Walewskiej? Weźcie udział w naszej sondzie!