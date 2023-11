Reklama

O tym się mówi od ostatnich świat! Fani programu "Rolnik szuka żony" zauważyli w pilotażowym odcinku 5. serii show, że Marta Manowska na jednym z ujęć ma na palcu pierścionek przypominający obrączkę.

Teraz fani zastawiają się, czy Marta Manowska - gospodyni programu w którym uczestnicy poznają się po to by być może w przyszłości wziąć ślub - sama go wzięła!

Sama Marta Manowska nie chce komentować sprawy, ale na swoim profilu facebookowym zamieściła newsa o "cichym ślubie" i odniosła się tylko do filmiku zrobionego kilka lat temu przy okazji jednego z wywiadów.

Komentarz w sprawie ślubu Manowskiej

Zapytaliśmy produkcji "Rolnik szuka żony", czy wiedzą coś na temat cichego ślubu Manowskiej? Czy coś zauważyli podczas kręcenia programu?

- Nikt żadnej obrączki nie widział. To zwykły pierścionek - mówi nam osoba z produkcji "Rolnik szuka żony".

Kiedyś Martę Manowską łączono z Łukaszem Siebersem z trzeciej edycji "Rolnik szuak żony", a to okazało się plotką. Ale jak potem tłumaczyła Marta Manowska nie komentuje wszystkich doniesień i plotek na swój temat, bo jej bliscy wiedzą jak jest prawda.

