Za nami pilotażowy odcinek piątej edycji "Rolnik szuka żony". Kandydaci do programu zaprezentowali siebie, swoje gospodarstwa i poprosili, aby osoby zainteresowane napisały do nich list.

Po odcinku - na Facebooku pojawiły się komentarze fanów programu. Niektórzy bardzo chwalą i dobrze oceniają przyszłych bohaterów show. Inni zwracają uwagę na ich... wady.

Kto zatem wzbudził najwiecej emocji i dlaczego?

No to po kolei:

- U niektórych "w pakiecie" są mama/tata/dzieci

- Tylko jedna pani rolnik i do tego rozwódka z dziećmi

- Warto się dokładnie przyjrzeć gospodarstwom, zwłaszcza Pana spod samiuśkich Tater

- Zaskakuje duża ilość osób rozwiedzionych + dzieci

- Niektórzy młodzi kandydaci preferują wieczory typu kawa i ciastko zamiast dyskoteka, co może być powodem, że są sami - napisał jeden z Internatów na Facebooku "Rolnik szuka żony".