Już wkrótce telewizyjna Dwójka wyemituje nowe odcinki "M jak miłość". Jak potoczą się dalsze losy bohaterów uwielbianego przez widzów serialu? Tego dowiemy się już za kilka tygodni. Z medialnych informacji wynika jednak, że w nowych odcinkach nie zabraknie wielkich emocji. Okazuje się, że sporo będzie się działo m.in. w rodzinnym domu Mostowiaków! Jak donosi portal superseriale.se.pl, jeden z bohaterów serialu ukradnie pamiątkę po Lucjanie (śp. Witold Pyrkosz)! Jak zareaguje Barbara (Teresa Lipowska)?

Reklama

Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Po śmierci Witolda Pyrkosza, który w "M jak miłość" grał Lucjana Mostowiaka, w serialu często wspominano serialowego męża Barbary. Do tej pory przypominało o nim m.in. puste krzesło w kuchni, na którym zawsze siedział Lucjan. Niestety, jak wiemy, w nowych odcinkach nie zobaczymy już symbolicznego mebla. Zastąpi je nowoczesne, metalowe krzesło.

Teraz okazuje się, że po wakacjach jeden z bohaterów "M jak miłość" ukradnie pamiątkę po Lucjanie! Jak informuje portal superseriale.se.pl, to Robert (Krzysztof Tyniec) bez pytania weźmie szachy zmarłego męża Barbary! Mężczyzna od jakiegoś czasu mieszka w domu Mostowiaków. Wprowadził się tam po zaręczynach z Kisielową (Małgorzata Różniatowska) i co chwilę wywołuje nieprzyjemne sytuacje. Barbara do tej pory na wiele spraw przymykała oko, ale kiedy zginą szachy jej męża, nie będzie ukrywała złości. Czy teraz wyrzuci Roberta i Kisielową ze swojego domu? Tego dowiemy się już wkrótce!

Czekacie na nowe odcinki "M jak miłość"? Przypominamy, że władze TVP przesunęły premierę kolejnego sezonu serialu. Choć początkowo pierwszy odcinek miał zostać wyemitowany już poniedziałek 2 września, to ostatecznie okazało się, że widzowie zobaczą go dopiero 10 września.

Zobacz także: Gwiazda "M jak miłość" walczy z rakiem! Trwa zbiórka na leczenie aktorki. "Sytuacja jest dramatyczna"

Robert ukradnie pamiątkę po Lucjanie

East News

Czy Barbrara wyrzuci Roberta i Kisielową z domu?

Instagram