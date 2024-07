Paweł Deląg dołączy do obsady "Przyjaciółek"! Przystojny aktor przez ostatnie lata mieszkał i pracował w Rosji, ponieważ to głównie tam dostawał zlecenia, a stawki dla aktorów są tak dużo wyższe. Teraz jednak Paweł chce więcej pojawiać się w polskiej telewizji. Jak podaje "Super Express" Paweł Deląg zagra w hitowym polskim serialu "Przyjaciółki" i dołączy do czterech pięknych aktorek: Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Magdaleny Stużyńskiej i Anity Sokołowskiej. Paweł Deląg zagra amanta, który uwiedzie jedną z przyjaciółek. Z pewnością w serialu nie zabraknie emocji, a widzowie będą oglądali nowe odcinki z zaciekawieniem:

Zagra amanta. Wprawdzie trochę ostatnio osiwiał, ale to dodaje mu tylko męskiego uroku. Bohater, w którego wcieli się Paweł, będzie uwodził jedną z głównych bohaterek. Z powodzeniem, bo oprócz dojrzałości będzie miał do zaoferowania dużo pod względem materialnym. Bohater Pawła to zaradny biznesmen - zdradził informator "Super Expressu".

Będziecie oglądać nowy sezon "Przyjaciółek"?

Zdjęcia do nowej serii już ruszyły!