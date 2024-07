1 z 5

Co w nowym odcinku serialu "Przyjaciółki"? Anka (Magdalena Stużyńska) i Paweł (Bartek Kasprzykowski) muszą się oswoić ze ślubem córki, Inga (Małgorzata Socha) będzie urządzała dom Francesco (Stefano Terrazzino), Patrycja (Joanna Liszowska) wróci na cały etat do pracy. A Zuza (Anita Sokołowska) zadebiutuje w roli cioci i zajmie się Mikołajem (Alan Zaboklicki). Co się jeszcze wydarzy w dziewiątym odcinku serialu? Emocji nie zabraknie!

Anka mówi Pawłowi, że ich córka, Julka (Nicole Bogdanowicz), wzięła w tajemnicy ślub z weterynarzem Czarkiem (Kamila Kula). Paweł jest wściekły. Nie może uwierzyć, że doszło do tego „pod ich nosem”. Po rzeczowej rozmowie cała rodzina dochodzi do wniosku, że Julka z Czarkiem zamieszkają w jej rodzinnym domu. Pani Prezes Banku (Hanna Dunowska) prosi Ingę, by pomogła Francesco w urządzeniu nowego domu. Inga i Francesco wyglądają jak para, które urządza swoje gniazdko. Indze podoba się ta rola. Patrycja podejmuje pracę w salonie fryzjerskim w pełnym wymiarze godzin. Michałowi (Marcin Rogacewicz) nie podoba się ten pomysł i dochodzi między nimi do kolejnej kłótni na odległość. Zuza, pod nieobecność Patrycji, opiekuje się jej synkiem. Okazuje się bardzo dobrą i czułą ciocią. Przyjaciółki mają dla Zuzy pewną niespodziankę...

Dziewiąty odcinek siódmej serii "Przyjaciółek" – w czwartek, o godz. 21.05 w Polsacie.

Zobacz: Agnieszka Sienkiewicz szybko wróci do pracy po porodzie! Wiemy, kiedy!

Zwiastun: