Małgorzata Socha zdradziła nam, co wydarzy się w życiu Ingi w "Przyjaciółkach"! Aktorka przyznała nam, że daleko wybiegła w przyszłość, ale czego nie robi się dla fanek serialu! Co zdradziła? Same smaczki! Zobaczcie nasz materiał! Będziecie zaskoczeni ;)

"Przyjaciółki" w każdy czwartek o 21:10 w Polsacie.

