Mamy zwiastun 10. odcinka serialu "Przyjaciółki". A wydarzy się w nim wiele! Anka (Magdalena Stużyńska) jest załamana zdradą Pawła (Bartek Kasprzykowski) i samotnie wychodzi do klubu. Czy sięgnie po alkohol, z którym miała problemy? Inga (Małgorzata Socha) z kolei bardzo tęskni za córką (Pola Figurska). Zuza (Anita Sokołowska) przyjęła pierścionek zaręczynowy od Janka (Marek Bukowski), ale czuje się postawiona pod ścianą. Patrycja (Joanna Liszowska) i Michał (Marcin Rogacewicz) przygotowują się do rozwodu.

Zuza przypadkowo zostawia pierścionek zaręczynowy w łazience. Myśli, że go zgubiła. Razem z Patrycją przeszukują całe mieszkanie, ale nigdzie go nie widać. Michał i Patrycja wspólnie ustalają odpowiedzi na pytania, które mogą paść podczas rozprawy rozwodowej. Tymczasem Tomek (Michał Czernecki) pragnie udobruchać Patrycję po swojej wpadce. By ją rozśmieszyć pojawia się w salonie Sebo w przebraniu słynnej Pippi Langstrumpf.

Anka z trudem opiera się chęci zamówienia alkoholu w klubie. Gdy smutna popija sok, przyłącza się do niej Artur (Tomasz Mycan). Ewidentnie iskrzy miedzy nimi. Czy sięgnie po lampkę wina?

Indze w końcu udaje się połączyć z Hanią. Córka oświadcza, że w Stanach Zjednoczonych jest wspaniale i tata zapisał ją do szkoły. Inga jest w szoku, bo nie tak umawiała się z Andrzejem (Adam Adamonis)! Czy Hania wróci do Ingi?

Dziesiąty odcinek "Przyjaciółek" w najbliższy czwartek, o godz. 21.10 w Polsacie.

