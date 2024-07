Co nowego w siódmym odcinku ósmej serii serialu "Przyjaciółki"? Mamy dla Was gorący zwiastun! Wiktor (Paweł Deląg) przekazuje Ance (Magdalena Stużyńska) prestiżową sprawą. Anka nie chce się zgodzić, ponieważ stronę przeciwną reprezentuje Paweł (Bartek Kasprzykowski). Swoją decyzję uzasadni zapisami z kodeksu etyki adwokackiej, które zabraniają jej występować w sprawie przeciwko mężowi. Co na to Wiktor?

Ponadto - Zuza (Anita Sokołowska), Inga (Małgorzata Socha) i Patrycja (Joanna Liszowska) przechodzą wielkie przemiany. Jasiek (Marek Bukowski) wprowadza się do Zuzy. Inga i Robert (Krzysztof Wieszczek) zostaną rodzicami.

Patrycja pójdzie na randkę z Tomkiem (Michał Czernecki). A Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) zorganizuje casting na nianię.

Siódmy odcinek"Przyjaciółek" w czwartek, 13 października, o godz. 21.10 w Polsacie.

