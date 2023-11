1 z 6

Przed nami już 137. odcinek "Przyjaciółek", w którym Zuza (Anita Sokołowska) zacznie przygotowywać się do ślubu! Choć ciężko w to uwierzyć - nawet serialowym przyjaciółkom Zuzy - Indze (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Ance (Magda Stużyńska) - to jednak wszystko wskazuje na to, że faktycznie Zuza i Jasiek (Marek Bukowski) staną na ślubnym kobiercu! Po wielu perypetiach, rozstaniach para w końcu powie sobie sakramentalne tak. Oczywiście zanim to się stanie, Zuza będzie musiała rzucić się w wir przygotowań, a zacznie je od przymiarek sukni ślubnych. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jakie ślubne kreacje będzie przymierzać Zuza! Którą z nich powinna wybrać?

