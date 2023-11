1 z 7

1. odcinek 13. sezonu "Przyjaciółek" zbliża się już wielkimi krokami. Według najnowszych doniesień, zobaczymy go 28 lutego i wreszcie dowiemy się, co wydarzyło się u wszystkich bohaterek - u Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Już teraz jednak wyszły na jaw pierwsze szczegóły 13. sezonu - wiemy, że przed bohaterkami dużo ciężkich chwil. Na szczęście pewne jest jednak, że zobaczymy wszystkie "Przyjaciółki" w komplecie, a to oznacza, że Patrycji nic się nie stało po brawurowej jeździe z Wiki samochodem, a także, że Zuza pokonała raka. Wiemy, w jaki sposób! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

