Już 28 lutego zobaczymy 1. odcinek 13. sezonu "Przyjaciółek". Wszyscy wielbiciele Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz) odliczają dni, by wreszcie poznać dalsze losy przyjaciółek. My już znamy niektóre szczegóły z nowego sezonu i w naszym wideo uchylamy rąbka tajemnicy. Wiadomo już m.in., że Zuza wyzdrowieje, ale niestety wiele wskazuje na to, że znów będzie miała problemy w związku! Nie inaczej będzie w przypadku Anki, która po raz kolejny stanie przed wizją rozstania. Inga natomiast odżyje po kryzysie z 12. sezonu, schudnie i zacznie romansować. Co z kolei będzie się działo u Patrycji? Zobaczcie nasz materiał wideo!

Inga zacznie umawiać się na randki

W 13. sezonie "Przyjaciółek" będzie się działo!

