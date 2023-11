1 z 5

Już 28 lutego zobaczymy 1. odcinek 13. sezonu "Przyjaciółki" i dowiemy, jak potoczyły się losy Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Niestety, wszystko wskazuje na to, że dziewczyn nie czeka nic dobrego, zwłaszcza Zuzy, Anki i Patrycji. O ile Zuza pokona raka dzięki eksperymenalnej terapii, o tyle okaże się, że Jasiek ją zdradził! Anka znów będzie miała złamane serce, a Patrycja będzie walczyć z Wiki. Co jednak wydarzy się w Ingi? Prawdopodobnie jako jedyna zacznie korzystać z życia i to bardzo dosłownie! Inga rzuci się bowiem w wir romansów. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

