2 z 6

Patrycja i Wiktor rozwiedli się w 12. sezonie, ale to nie przeszkadzało im potem znów wdać się w romans. Mimo że Wiktor jest agresywny i potrafił podnieść rękę na Patrycję, Kochan nie była w stanie całkowicie się od niego odciąć. Co więcej zaczęła go tłumaczyć sama przed sobą i zrozumiała, z czego wynikało jego zachowanie. To dodatkowo popchnęło ją ponownie w ramiona Wiktora.

Zobacz: Patrycja wróci do Wiktora w 13. sezonie "Przyjaciółek", ale to nie koniec niespodzianek. Będą mieli dziecko?!