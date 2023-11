2 z 5

Anita Sokołowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z planu „Przyjaciółek”. Na pierwszy rzut oka fani będą zachwyceni - wszystko wskazuje bowiem na to, że Zuza wróci do Janka! Anita Sokołowska przytula się bowiem na zdjęciu do Marka Bukowskiego.

