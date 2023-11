2 z 11

Wiadomo już, że Zuza znajdzie się na nowym etapie życia i zmierzy się z macierzyństwem. Jak we wszystkim, tak i w tym będzie usiłowała być perfekcyjna. Zaplanuje wszystko co do minuty!

Zobacz: Naprawdę trudny quiz z "Przyjaciółek"! Sprawdź, jak uważnie oglądałeś wszystkie sezony!