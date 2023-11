1 z 5

Już niedługo bo w marcu, w Polsacie 11. sezon serialu "Przyjaciółki"! A co czeka nasze ulubione bohaterki? Śluby, rozstania, randki, brak spełnienia w sypiali... Do tego przyjaciółki będą wystawione ciężką próbę. Wielka kłótnia wisi w powietrzu. Mamy dla Was garść informacji co wydarzy się u każdej z nich.

Zaczniemy od świeżo upieczonej mamy - Zuzy. Która zamierza być perfekcyjną matką...

