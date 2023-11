1 z 5

Już w marcu zobaczymy pierwsze odcinki 11. sezonu "Przyjaciółek"! Na tę chwilę z niecierpliwością czekają wszyscy miłośnicy produkcji, by móc w końcu poznać dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Patrycji (Joanna Liszowska) oraz Anki (Magda Stużyńska). Na razie możemy się tylko domyślać, co będzie się działo w 11. sezonie hitowego serialu telewizji Polsat, a gwiazdy w nim grające nieustannie podgrzewają atmosferę! Teraz Małgorzata Socha, wcielająca się w rolę Ingi, opublikowała zaskakujące zdjęcie. Czyżby jej bohaterka miała wrócić do... byłego męża?! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

