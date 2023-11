Już w najbliższą niedzielę o g. 20:00 premiera serialu ,,W rytmie serca". Stacja Polsat pokaże dwa odcinki, jeden po drugim! O czym będzie serial ,,W rytmie serca"?

Gdy wydaje Ci się, że panujesz nad wszystkim: praca jest twoją pasją i masz konkretne plany na przyszłość – los płata ci figla. Niespodziewanie wraca do Ciebie przeszłość, od dawna skrywane sekrety wychodzą na jaw i zmieniają wszystko. Na życiowym zakręcie zobaczymy bohaterów serialu „W rytmie serca", wykreowanych przez Barbarę Kurdej-Szatan, Mateusza Damięckiego, Marię Dębską, Piotra Polka i Dariusza Toczka. Wyraziste postacie stworzą genialni aktorzy: Piotr Fronczewski i Małgorzata Foremniak. W niedzielę na ekranie zobaczymy także drugi odcinek serialu z gościnnym udziałem Edyty Olszówki, Jarosława Boberka i Izabeli Dąbrowskiej.

Pobyt przystojnego i zdolnego młodego lekarza w rodzinnym Kazimierzu Dolnym będzie pełen niespodziewanych zwrotów akcji i sporej dawki adrenaliny.

– Adam to człowiek głęboko moralny i przekonany o tym, że to, co robi jest słuszne. Taki punkt wyjścia bardzo mi się podoba, ponieważ mamy do czynienia z bohaterem twardo stąpającym po ziemi z jednej strony, a z drugiej marzycielem i ideowcem. To jest chłopak, który wie, co robi – mówi Mateusz Damięcki o swojej postaci.