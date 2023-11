1 z 5

Serial "W rytmie serca" zniknie z anteny Polsatu już po pierwszym sezonie? Już za kilka dni, 10 września, fani Barbary Kurdej-Szatan i Mateusza Damięckiego będą mogli zobaczyć premierowy odcinek nowej produkcji z ich udziałem. Serial będzie opowiadał historię zdolnego chirurga Adama Żmudy - w tej roli Mateusz Damięcki, który po rezygnacji z pracy w renomowanym szpitalu, postanowił dołączyć do Lekarzy Bez Granic w Afryce. Przed wyprawą odwiedza swoje rodzinne miasto, Kazimierz Dolny, gdzie spotyka piękną pielęgniarkę Marię, czyli Barbarę Kurdej-Szatan. Co wydarzy się w serialu? Tego dowiemy się już wkrótce.

Wygląda na to, że nowy serial Polsatu będzie hitem. Ale czy stacja planuje drugą serię "W rytmie serca"? My już wiemy! Zobaczcie, co zdradziła Barbara Kurdej-Szatan! Zapraszamy na następną stronę.

