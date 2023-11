1 z 5

Basia Kurdej-Szatan jest obecnie jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Gwiazda nie może narzekać na brak zleceń: nieustannie możemy ją podziwiać w reklamach telefonii komórkowej, w sztukach teatralnych, w roli prowadzącej w roli prowadzącej "The Voice of Poland”, a niebawem także "The Voice Kids" oraz w nowej produkcji „W rytmie serca”, która startuje 10 września o g. 20:00 w Polsacie. Z jakim wyprzedzeniem producenci muszą się wpisywać w jej grafik i dlaczego gwiazda przyjmuje aż tak dużo zleceń? Przeczytaj na kolejnych stronach galerii!

