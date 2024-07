Co nowego w odcinkach "Barw szczęścia"? Dla fanów serialu długo oczekiwany powrót Katarzyny Zielińskiej i jednego z ulubionych wątków w serialu, czyli losów Marty Walawskiej i jej narzeczonego Artura (w tej roli Jacek Rozenek). Będą to pierwsze odcinki z Kasią Zielińską po tym, jak na dobre wróci do serialu po urlopie macierzyńskim. Wszystko kręcone było wiosną, ale dopiero teraz odcinki serialu "Barwy Szczęścia" będą puszczane na antenie TVP2.

Reklama

Co czeka bohaterów Barw szczęścia?

Marta jest szczęśliwa, że udało jej się ukończyć terapię uzależnienia od alkoholu i wreszcie może spotkać się z bliskimi. Jej córka Ewa i Artur nie mogą się nią nacieszyć. Aby zapewnić spokój ukochanej, Chowański ulega szantażowi jej byłego męża - Piotra... A Marta kipi energią i dobrym humorem. Od rana ćwiczy w fitness klubie, później wpada do ATB na spotkanie z Mikołajem w sprawie powrotu do pracy. Ostatnie czego potrzeba Marcie to nerwy i stres. Jak zareaguje, gdy na jaw wyjdzie prawda o szantażach Piotra i interesach Chowańskiego z Rosjanami? Odwiedzi sklep monopolowy?

Zobacz także

W serialu czeka nas ślub! Wspólną przyszłość chcą budować Sabina i Andrzej, którzy przygotowują się do ślubu i... wesela. Czy plany Sabiny, która chciałaby skromnej ceremonii, pokrzyżują bliscy i znajomi, którzy chcieliby hucznego wesela?

U młodych... Klara robi Hubertowi niespodziankę i przyjeżdża do niego do Kołobrzegu. Nie jest zadowolona, kiedy Patrycja wspomina o kolejnych planach koncertowych, gdyż mąż obiecał jej, że kończy z graniem. Stawia Pyrce ultimatum – albo ona albo muzyka! W końcu umawiała się na męża w domu biorąc z nim ślub.

Problem do rozwiązania przed Kasią (Katarzyna Glinka). Sadowski nie zamierza rezygnować z widywania się z synem. Bez wiedzy Kasi przychodzi po Ksawerego do klubiku i chce go zabrać na spacer. Górka dowiaduje się o tym i jest wściekła. Kolejnej kłótni z Sadowskim nie da się uniknąć!

Zobacz: Anna Dereszowska i Katarzyna Glinka tylko w... stanikach. O co chodzi?