Seksowne Anna Dereszowska i Katarzyna Glinka razem tylko w stanikach na jednym zdjęciu! I to jeszcze z klubu... go go! A co chodzi?

Spokojnie, o "Barwy Szczęścia". Okazuje się, że serialowe postaci Anny Dereszowskiej i Kasi Glinki w młodości, aby dorobić pojechały do Londynu. I mało kto wie, że tańczyły tam w klubie dla panów.

Po latach znowu się spotykają i dla obu nie jest to powód do chwalenia się. Jednak zdjęcia z tamtych lat spowodują masę problemów w nowym związku Kasi Górki (Kasia Glinka), która nie powiedziała swojemu partnerowi, że miała taki epizod w Londynie.

A co jeszcze wydarzy się w dzisiejszym odcinku "Barw Szczęścia"?

Zobaczcie zwiastun: 1326. odcinka "Barw Szczęścia", emisja odcinka dzisiaj o 20.05 w TVP2.

