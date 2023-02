Seriale historyczne: ranking 15 najlepszych produkcji

Prezentujemy propozycje seriali historycznych, w tym o dwóch braciach w starożytnym Rzymie w „Romulus”, historię królowej Wielkiej Brytanii i Irlandii w „Wiktorii” czy turecką opowieść o osmańskim dworze we „Wspaniałym stuleciu”.

„Peaky Blinders” to pierwszy serial historyczny w zestawieniu, który posiada na Filmwebie notę aż 8,6 na 10! Produkcja zdobyła dużo nominacji, a także nagrody w ramach: BAFTA TV oraz IFTA.

Peaky Blinders to gang, który jest jednym z najgroźniejszych w mieście Birmingham. Swoją nazwę zawdzięczają czapkom, w których wszyte są żyletki. W jego skład wchodzą Thomas Shelby wraz z rodziną. Grupa koncentruje się na nielegalnych zakładach oraz czarnym rynku. Kiedy pojawia się okazja do wzmocnienia pozycji gangu, główny bohater nie waha się ani chwili, gdyż jego ambicje wykraczają znacznie dalej, poza rządzeniem ulicami miasta.

W trojkę głównych bohaterów wcielili się: Cillian Murphy („Oppenheimer”, „Ciche miejsce 2”), Helen McCrory („Na poboczu”, „Bez lęku”) oraz Paul Anderson („Sherlock Holmes: Gra cieni”, „Zjawa”).

Drugą propozycją serialu historycznego jest „The Last Kingdom”, który zdobył 3 nominacje do IFTA oraz BAFTA TV, a na Filmwebie posiada notę w wysokości 7,9 na 10. Produkcja jest adaptacją powieści „The Saxon Stories” autorstwa Bernarda Cornwella.

Akcja serialu rozgrywa się w IX wieku w Anglii. Kraj podzielony jest na siedem królestw, a jedno z nich, Wessex, zostało osamotnione. Uhtred jest synem Anglosaskiego szlachcica, który przed laty został porwany przez Wikingów oraz wychował się w ich kulturze. Mężczyzna musi wybrać, czy ma być lojalny wobec Anglosasom, od których pochodzi czy Wikingom, z którymi spędził wiele lat życia.

W rolę Uhtreda z Bebbanburga wcielił się Alexander Dreymon znany z produkcji „Po horyzont” czy „W cieniu wroga”.

„Wiktoria”, to kolejna propozycja serialu historycznego, który na Filmwebie posiada 7,9 gwiazdek na 10. Produkcja została nominowana do nagród Emmy oraz BAFTA TV.

Serial opowiada o młodych latach panowania królowej Wiktorii. To uparta kobieta, chcąca udowodnić sceptykom, że potrafi rządzić krajem. Nie zawsze jednak podejmuje rozsądne i słuszne decyzje. Największym wsparciem królowej jest wicehrabia Melbourne. Pewnego dnia kobieta zakochuje się w Albercie, jej bliskim krewnym. Ich małżeństwo zderzy się z burzliwą walką o władzę, ale także ze związkiem pełnym namiętności.

W rolę tytułowej Wiktorii wcieliła się Jenna Coleman znana z „Doktor Who”, „Wąż” czy „Płacz”.

Kolejna w zestawieniu jest „Dynastia Tudorów”, która na Filmwebie ma notę 7,8 na 10. Serial otrzymał nagrody w ramach: Emmy, IFTA i Złotych Szpul.

Fabuła opowiada o rozwodach, burzliwych romansach, a także osobistych dramatach. Król Anglii, Henryk VIII w całym swoim życiu miał sześć żon, z czego dwie z nich skazał na ścięcie. Mężczyzna postanawia rozwieść się ze swoją żoną Katarzyną Aragońską, ponieważ kobieta nie jest w stanie dać mu następcy tronu. W międzyczasie Thomas Wolsey, kanclerz arcybiskupa Yorku, popada w niełaskę. Nie mogąc rozwiązać małżeństwa króla z żoną, usuwa się na dalszy plan, a jego miejsce zajmuje Thomas Morus, który nie ma zamiaru uznać za legalne drugiego małżeństwa króla z Anną Boleyn. Mężczyzna nie chce również uznać Henryka VIII za głowę Kościoła, przez co zostaje skazany na ścięcie.

W główną rolę wcielił się zdobywca Złotego Globu Jonathan Rhys Meyers znany z produkcji „Idol”, „August Rush” czy „Dracula”.

„Wielka” to serial, który zdobył nagrody w ramach: Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów, Satelity oraz Emmy, a także wiele nominacji. Produkcja wśród użytkowników Filmwebu zdobyła 7,6 gwiazdek na 10.

Fabuła serialu opowiada o młodości i małżeństwie Katarzyny Wielkiej z carem Piotrem III. Pokazuje również drogę, jaką bohaterka pokonała od nieznanej nikomu, wycofanej kobiety do carycy, która panowała najdłużej w historii Rosji. Katarzyna jedyne, co musiała zrobić, by zająć prawowite miejsce, to przekonać do siebie dwór, zabić męża, pokrzyżować plany wojsku oraz pokonać kościół.

„Wielka” jest adaptacją sztuki Tony’ego McNamary i w satyryczny sposób przedstawia młodość Katarzyny Wielkiej. W jej rolę wcieliła się aktorka znana z „Czarownicy” czy „Wszystkie jasne miejsca”, Elle Fanning.

„Wspaniałe stulecie” to kolejna z propozycji w zestawieniu, która na Filmwebie posiada notę 7,5 na 10.

Serial ukazuje obraz życia ludzi na dworze osmańskim, podczas panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego. Mężczyzna jest bezgranicznie zakochany w niewolnicy Roksolanie. Kobieta, wiedząc, iż może zająć najwyższą pozycję w haremie księcia, zaczyna prowadzić intrygi. Popada w konflikt z matką mężczyzny, a także z Wielkim Wezyrem – Ibrahimem. Walka o władzę pomiędzy służącymi, książętami i sułtankami nie będzie miała końca.

W rolę sułtana Sulejmana Wspaniałego wcielił się Halit Ergenç znany z produkcji „Tysiąc i jedna noc” czy „Zraniona miłość”.

Kolejnym serialem historyczny jest „Cyd Waleczny”, który na Filmwebie zdobył 7,2 gwiazdek na 10. W rolę głównego bohatera wcielił się Jaime Lorente znany z „Domu z papieru”, „Szkoły dla elity” czy „Kogo zabrałbyś na bezludną wyspę?”.

Ruy jest paziem oraz wiernym sługą swojego pana Suncho. Pewnego dnia bohater, chcąc popisać się zdolnością władania mieczem, doprowadza do tego, że zostaje zamieszany w spisek, który ma na celu obalenie króla. Całe zamieszanie doprowadza do cierpienia i rozlewu krwi u chrześcijan i muzułmanów.

„Templariusze” to kolejna propozycja w rankingu. Serial dostał nominację do Saturnów za najlepszy serial fantasy, a na Filmwebie posiada notę 6,6 na 10.

Zakon Świątyni Salomona oraz Rycerzy Chrystusa, inaczej zwanym templariuszami, staje się jedną z najbardziej wpływowych organizacji kościelnych w Europie. Do głównych obowiązków zakonników należy ochrona Ziemi Świętej i Świętego Graala. Członek zakonu Sir Landry jest dzielnym wojownikiem, który stara się wypełnić swoją powinność wobec nie tylko króla, ale także Boga.

Reżyserem produkcji jest Douglas Mackinnon („Sherlock”, „Outlander”), który starał się przedstawić losy zakonu od momentu rozkwitu po upadek. Rolę głównego bohatera zagrał Tom Cullen znany z „Downton Abbey” czy „Czarne lustro”.

„Barbarzyńcy” to przedostatnia propozycja w rankingu, która na Filmwebie posiada 6,6 gwiazdek na 10.

Akcja serialu rozgrywa się w drugiej połowie 9 roku n.e. Rzymianie okupują Germanię Magnę przez 20 lat, a plemiona germańskie są uciskane przez wysokie podatki. Członek plemienia germańskiego, Arminius, gdy był dzieckiem, wraz z bratem zostali wysłani jako zakładnicy do Rzymu przez ojca. Dorosły już bohater wraca do Germanii, by pomóc swojemu przybranemu ojcu Publiusowi, utrzymać porządek. Arminius widząc, jakie okrucieństwa zadali jego ludowi rzymscy żołnierze, postanawia zostać wodzem Cherusków, doprowadzając do buntu i utworzenia nowych plemion.

W rolę Arminiusa wcielił się Laurence Rupp znnay z „Mission: Impossible – Rogue Nation” czy „Souls”.

„Romulus” to ostatnia propozycja serialu historycznego. Produkcja zdobyła nagrodę Nastro d’Argento dla najlepszego włoskiego serialu telewizyjnego. Na Filmwebie posiada notę 6,3 na 10.

Akcja rozgrywa się w VIII wieku p.n.e. nad brzegiem Tybru. Bohaterami są: Yemos, Wiros oraz Ilia, osoby, które naznaczone są przemocą oraz śmiercią. Cała trójka uczy się kształtować swoje przeznaczenie, zamiast biernie znosić to co przyniesie los. Pewnego dnia okrutna, a jednocześnie opiekuńcza kobieta zaczyna czuwać nad powstawaniem społeczeństwa przyszłego Rzymu, dając początek największemu z imperiów.

W rolę Yemosa wcielił się Andrea Arcangeli („Jutro wstanie nowy dzień”) , w Wirosa Francesco Di Napoli („Piranie”), a w rolę Ilii Marianna Fontana („Nierozłączne”).

