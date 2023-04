Polskie aktorki serialowe po 60: Damy znane z małego, ale i dużego ekranu

Pierwsze kroki stawiały w kultowych produkcjach, dziś nadal oglądamy je na małym ekranie – te polskie aktorki serialowe po 60 na dobre zapisały się w pamięci widzów. Na naszej liście znajdziecie gwiazdy, które uwodzą klasą i aktorskim doświadczeniem. Zaliczają się do nich m.in. Dorota Kolak oraz Magdalena Kuta.

Większość znanych polskich aktorek serialowych po 60 debiutowała w latach 80. Najpierw były wschodzącymi gwiazdami, później media często przylepiały im łatkę seksbomb, dzisiaj to prawdziwe damy, które, choć zazwyczaj nie grają już ról pierwszoplanowych, to z pewnością nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Kojarzycie je z takich serii jak „Pierwsza miłość”, „Na Wspólnej”, „Samo życie”, „Barwy szczęścia” czy „Pensjonat pod Różą”, ale grały też w filmach u takich sław jak Tadeusz Konwicki, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski czy Marek Koterski.

Spis treści:

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek serialowych po 60 początkowo wykazywała zupełnie inny talent. Urodzona 15 października 1955 roku Ewa Błaszczyk jako dziecko trenowała pływanie. W tej dyscyplinie odnosiła imponujące wyniki, m.in. wicemistrzostwo Polski juniorów w konkurencji 200 metrów stylem grzbietowym. Później, w liceum uprawiała pływanie synchroniczne. W tym czasie jednak wystąpiła też w teledyskach Andrzeja Rosiewicza i Jerzego Połomskiego. Po maturze ukończyła PWST w Warszawie i związała się ze stołecznym Teatrem Współczesnym.

Pod koniec lat 80. Ewa Błaszczyk pojawiła się w takich serialach jak „Crimen” oraz „Zmiennicy” (w tym drugim wcieliła się w podwójną rolę Kasi Pióreckiej i Mariana Koniuszki). Później znalazła się w obsadzie m.in. „Bożej podszewki” oraz „Ja, Malinowski”. Jednak pierwszą falę rozpoznawalności wśród telewidzów zapewniła jej kreacja Zoi Furman w serialu „Dom”. Po wejściu w 2000 rok przyszły role w nowych produkcjach, które także szybko podbiły serca widzów: „Adam i Ewa” oraz „Samo życie”. Oprócz tego można ją było zobaczyć jeszcze w „Miasteczko”, „Kameleon” i „Bezmiar sprawiedliwości”. Z biegiem lat świat nie zapomniał o Ewie Błaszczyk. Aktorka w 2018 roku zagrała w polskim serialu Netflixa, „1983” razem ze wschodzącymi gwiazdami młodego pokolenia jak Maciej Musiał, Michalina Olszańska i Zofia Wichłacz.

Ewa Błaszczyk wystąpiła również na dużym ekranie. Za rolę Klary w filmie „Nadzór” z 1983 roku została wyróżniona Brązowymi Lwami Gdańskimi. Aktorka znalazła się w obsadzie m.in. takich tytułów jak „Dekalog IX” Krzysztofa Kieślowskiego, „Nic śmiesznego” Marka Koterskiego, a także w „Planeta Singli”, „Fuga” oraz „Znajdę cię”.

Prywatnie Ewa Błaszczyk była związana z Jackiem Bromskim. Jej pierwszym mężem w 1986 roku został jednak pisarz i dramaturg Jacek Janczarski. Miłość została przerwana przez śmierć mężczyzny w 2000 roku, który zmarł z powodu tętniaka aorty. Para doczekała się w 1994 roku bliźniaczek, Marianny i Aleksandry. Dzisiaj głównie mówi się o drugiej z córek i tragedii, którą ją dotknęła. W 2000 roku dziewczyna zakrztusiła się tabletką i straciła przytomność, po czym zapadła w śpiączkę. Dwa lata później Ewa Błaszczyk założyła fundację „Akogo?” na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji i prowadzi działalność charytatywną.

Hornet/REPORTER

Zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek serialowych po 60. Urodzona 31 marca 1962 roku Ewa Telega najpierw została absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu, dopiero cztery lata później, w 1985 roku obroniła dyplom PWSFTiT w Łodzi. Od razu dołączyła do łódzkiego Teatru imienia Stefana Jaracza. Jednak już po roku związała się z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, z którym współpracowała przez 27 lat.

Znana kędzierzynianka w 1990 roku zagrała w miniserialu „Maria Curie” i wcieliła się w rolę Ewy – córki tytułowej bohaterki. Trzy lata później pojawiła się w „Żywocie człowieka rozbrojonego”. W 2000 roku dołączyła do obsady popularnego w całej Polsce serialu „Plebania”, w którym zagrała Teresę Kurek. Kolejną znaną produkcją w jej karierze było „Magiczne drzewo”. Seria dla dzieci, w której wystąpiły takie gwiazdy jak Maria Peszek, Danuta Stenka, Bartłomiej Topa czy Agnieszka Grochowska. Później Ewa Telega zagrała w hitowym „Czasie honoru”. Oprócz tego aktorka jest pomysłodawczynią i autorką scenariusza do serialu o Rydzyku, w którym również wystąpiła. Choć lata mijają, gwiazda nie wybiera się na emeryturę. Ostatnio pojawiła się w serialu „Pati”.

Ewa Telega pojawiła się także na dużym ekranie. Widzowie mogli ją widzieć w takich filmach jak „Kochankowie mojej mamy”, „Łuk Erosa”, „Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza”, „Córy szczęścia”, głośne „Lejdis” oraz „Baczyński”. W ostatnich latach zagrała w „Bejbis” i „Miłość na pierwszą stronę”. Gwiazda udowodniła, że jest gotowa wcielić się w każdą postać – od temperamentnej prostytutki do nadwrażliwej, wytwornej damy.

Prywatnie Ewa Telega była żoną operatora filmowego, Marcina Isajewicza. Niestety jej pierwszy mąż zginął w wypadku samochodowym. Później artystka wyszła za reżysera Andrzeja Domalika. Para ma córkę, Zofię Domalik, która poszła w ślady matki i została aktorką.

Artur Zawadzki/REPORTER

Kolejna wśród polskich aktorek serialowych po 60, które cieszą się dużą rozpoznawalnością i z upływem lat nie mogą narzekać na brak interesujących ofert. Ewa Skibińska jest absolwentką PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Związana z Wrocławiem artystka przyszła na świat 11 lutego 1963 roku. Debiut na deskach Teatru Polskiego zaliczyła jeszcze w trakcie studiów. Później związała się z ośrodkiem na stałe.

Trudno znaleźć telewidzów, którzy nie kojarzą twarzy Ewy Skibińskiej. Aktorka zagrała w najpopularniejszych polskich serialach: „Na dobre i na złe” (jako Elżbieta Walicka, żona doktora Bruna) oraz „Pierwsza miłość” (jako Teresa Kopytko-Żukowska). Postanowiła walczyć, by nie dać się zaszufladkować. W 2012 roku dołączyła do obsady kryminalnej serii „Paradoks”, wcielając się w rolę patolog Barbary Bartke. Później przyszła kreacja redaktorki Marzeny Ochab w dramatycznym serialu „Artyści” o współczesnej sztuce i teatrze. Kolejne produkcje, w których wystąpiła, to także znane i cenione przez krytyków „Ślepnąc od świateł” na podstawie powieści Jakuba Żulczyka, wyprodukowany przez Netflixa „W głębi lasu”, a także „Odwilż”.

Ewa Skibińska nie może też narzekać na brak ról filmowych. Aktorka pojawiła się na dużym ekranie dzięki takim tytułom jak „Dekalog VIII” Krzysztofa Kieślowskiego, „Porno” Marka Koterskiego, „Matka Teresa od kotów”, „Interior”, nagrodzony Złotymi Lwami „Słoń” oraz „Jedyny gatunek w rodzaju człowieka”.

Prywatnie Ewa Skibińska przez 34 lata była związana z krytykiem Krzysztofem Mieszkowskim. Para doczekała się córki Heleny. W 2017 roku ujawniono, że aktorka rozstała się z ukochanym. Kilka lat później, w 2023 roku gwiazda otworzyła się w rozmowie z „Wysokimi Obcasami” i powiedziała, że zmagała się z chorobą alkoholową.

Mateusz Jagielski/East News

Zawsze wyróżniały ją krótkie włosy, ale jednak to talent i praca sprawiły, że Danuta Stenka jest dziś jedną z najsłynniejszych polskich aktorek serialowych po 60. Urodzona 10 października 1961 roku gwiazda po maturze zostałą nauczycielką języka rosyjskiego w szkole na Kaszubach. Po ukończeniu Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku rozpoczęła swoją przygodę ze sceną.

W latach 90. Danuta Stenka zagrała w takich serialach jak „Mama – nic”, „Maszyna zmian”, „Boża podszewka” oraz „Ekstradycja 3”. Później widzowi mogli zobaczyć ją w serii dla dzieci „Magiczne drzewo”, „Zaginiona”, „Twarze i maski”, „Quo Vadis” oraz „Tajemnica twierdzy szyfrów”. W 2007 roku dołączyła do obsady cieszącej się popularnością odcinkowej produkcji kryminalnej „Odwróceni”. Rok później pracowała na planie hitowego „Czasu honoru”. Następnym serialem historycznym, w jakim zagrała, był „1920. Wojna i miłość”. W 2011 roku wcieliła się w komisarz Annę Oster w serii „Instynkt”. Z biegiem lat Danuta Stenka – podobnie jaka wiele innych polskich aktorek serialowych – rozpoczęła przygodę z produkcjami o lekarzach. Telewidzowie mogą kojarzyć ją z „Lekarzy”, „Lekarzy po godzinach” oraz „Diagnozy”. Następnie gwiazda wystąpiła znanych „Wojennych dziewczynach”, grając Jadwigę Szczęsną. W ostatnich latach współpracowała z twórcami serii „Nieobecni” oraz „Sługa narodu”.

Fani polskiego kina z pewnością kojarzą Danutę Stenkę przede wszystkim z rolą Judyty Kozłowskiej z filmu „Nigdy w życiu!”, w którym zagrała w duecie z Arturem Żmijewskim. Szansę zabłyśnięcia na dużym ekranie otrzymała też podczas pracy przy takich tytułach jak „Chopin. Pragnienie miłości”, „PitBull”, „Janek”, „Tylko mnie kochaj”, „Ryś”, „Jeszcze raz”, „Idealny facet dla mojej dziewczyny”, „Chemia”, „Planeta Singli”, „Sala samobójców. Hejter” czy też „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”.

Prywatnie Danuta Stenka od 1988 roku jest żoną aktora Janusza Grzelaka, z którym ma dwie córki: Paulinę i Wiktorię. Według magazynu „Forbes” aktorka nadal jest jedną ze „100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu”.

Pawel Wodzynski/East News

Należy do polskich aktorek serialowych po 60, które ukończyły PWST w Warszawie. Rodowita Gdańszczanka jednak początkowo chciała zostać terapeutką. Gdy oblała egzamin na studia, postawiła na aktorstwo. Dziś wielu widzów z pewnością cieszy się, że Grażyna Wolszczak nie zaliczyła testu. Swoją przygodę z serialami rozpoczęła w 1995, gdy pojawiła się na planie produkcji „Matki, żony i kochanki” jako Elżbieta Kajzer.

Grażyna Wolszczak na swoim koncie ma takie serie jak „Maszyna zmian”, „Maszyna zmian. Nowe przygody” (zagrała w niech Grażynę, mamę Mikołaja), a także „Romantyczne podróże do Polski”. W 1999 roku aktorka razem z Joanną Jabłczyńską wystąpiła w komediowym serialu „Trzy szalone zera”, wcielając się w rolę mamy Olafa. Po 2000 roku dołączyła dwóch najpopularniejszych produkcji, które rozsławiły ją wśród telewidzów: „Na Wspólnej” (jako Basia Brzozowska, żona Andrzeja) oraz „Pierwsza miłość” (jako Grażyna Weksler).

Podobnie jak wspomniana wcześniej Danuta Stenka, Grażyna Wolszczak także ma film, z którym na zawsze skojarzyli ją widzowie. Mowa oczywiście o komedii romantycznej „Ja wam pokażę”. Oprócz tego aktorka zagrała też w takich produkcjach jak „Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza”, „Rozmowy kontrolowane”, „Żółty szalik”, „Wiedźmin”, „Wojna żeńsko-męska” czy też „Podatek od miłości”.

Prywatnie Grażyna Woszczak od 1986 roku była żoną aktora Marka Sikory. Para wzięła ślub w wielkanocną sobotę, a w 1989 roku doczekała się syna Filipa. Niestety mąż aktorki zmarł w 1996 roku z powodu udaru mózgu. Od 2002 roku gwiazda pozostaje w nieformalnym związku ze scenarzystą Cezarym Harasimowiczem.

Pawel Wodzynski/East News

Nie każda z polskich aktorek serialowych po 60 może pochwalić się takim dorobkiem, jak Maria Pakulnis. Urodzona 2 lipca 1956 roku w Giżycku absolwentka PWST w Warszawie jest córką imigrantów z Litwy. Pierwsza rola w serialu przypadła jej już w 1987 roku, wówczas zagrała Różę w „Rzece kłamstwa”. W tym samym roku znalazła się też na planie miniserialu „Tulipan”.

Kolejne propozycje przyszły w latach 90. Maria Pakulnis zagrała w takich seriach jak „Fitness Club”, „Ekstradycja” oraz „Ekstradycja 2”. Na początku XXI wieku aktorka pojawiła się w „Marzeniu do spełnienia” oraz „Psim sercu”. Później przyszła rola Anety Wróbel-Pałkowskiej, matki Andrzeja w „Pierwszej miłości”, która zapewniła jej rozpoznawalność wśród telewidzów. Jednak Maria Pakulnis nie zatrzymała się na tej popularnej produkcji. Kolejno dołączała do obsad takich seriali jak „Warto kochać”, „Tylko miłość”, „Miłość nad rozlewiskiem”, „Życie nad rozlewiskiem”, „Nad rozlewiskiem”, „Cisza nad rozlewiskiem”, „Powiedz TAK!”, „Leśniczówka” oraz „Pensjonat nad rozlewiskiem”. W ostatnich latach zagrała w „Żywioły Saszy – Ogień”, „Układ” oraz „Osiecka”.

Równie bogaty jest także dorobek filmowy Marii Pakulnis. Gwiazda współpracowała z Krzysztofem Kieślowskim przy filmach „Bez końca” i „Dekalog III”. Wystąpiła też w takich produkcjach jak „Oszołomienie”, „Zabij mnie, glino”, „Konsul”, „Porady na zdrady”, „Planeta Singli 3”, „Jak zostać gwiazdą” czy „Adwokat”. Ostatnio znalazła się w obsadzie popularnego filmu o ks. Janie Kaczkowskim, „Johnny”, a także „Szczęścia chodzą parami”, „Skołowani”, „Na twoim miejscu” oraz „Wyrwa”.

Prywatnie do 2008 roku Maria Pakulnis była żoną aktora i reżysera Krzysztofa Zaleskiego. Artysta zmarł z powodu guza mózgu. Para doczekała się syna.

Artur Zawadzki/REPORTER

Do grona znanych polskich aktorek serialowych po 60 nie możemy nie zaliczyć Doroty Kamińskiej, siostry zmarłego Emiliana Kamińskiego. Urodzona 7 czerwca 1995 roku w Warszawie gwiazda najpierw zdawała egzamin wstępny na Politechnikę Warszawską. Jednak stwierdziła, że studia inżynierskie nie są dla niej i podążyła śladami brata, który kończył stołeczne PWST. W 1980 roku była już absolwentką Wydziału Aktorstwa.

Debiut serialowy Dorota Kamińska zaliczyła jednak jeszcze przed obroną dyplomu. W 1978 roku zagrała w miniserialu „Rodzina Połanieckich” oraz „Ślad na ziemi”. Po ukończeniu PWST pojawiły się kolejne propozycje. Aktorka wystąpiła w takich seriach jak „Życie Kamila Kuranta”, „Trapez”, „W labiryncie” oraz „Fitness Club”. Później, w 1997 roku pojawiła się w dobrze znanej polskim telewidzom produkcji „Klan”. Po trzech latach miała na koncie kolejny znany serial – „Plebanię”. Oprócz tego gwiazda wystąpiła jeszcze m.in. w „Zostać miss”, „Gorący temat”, „Sukces”, „Kameleon”, „Miasteczko”, „Policjanci”, „Zostać miss 2”, „Na kocią łapę” oraz „Fale zbrodni”. W ostatnich latach pracowała na planie serii „Lombard. Życie pod zastaw”.

Dorota Kamińska może pochwalić się także rolami na dużym ekranie. Widzowie mogli ją zobaczyć m.in. w „Na straży swej stać będę” Kazimierza Kutza, „Karate po polsku”, „Barwy ochronne” Krzysztofa Zanussiego, „Och, Karol”, „Wiedźmin”, „Pręgi” oraz „Doskonałe południe”.

Prywatnie Dorota Kamińska dwukrotnie się rozwiodła.

VIPHOTO/East News

Należy do polskich aktorek serialowych po 60, które, choć dzisiaj zna każdy, w młodości w ogóle nie myślały o aktorstwie. Urodzona 31 stycznia 1956 roku w Warszawie Małgorzata Zajączkowska marzyła o tym, by zostać chirurgiem. W szkolnych przedstawieniach brała udział tylko dlatego, że dzięki temu była zwalniana z lekcji. Wszystko zmieniła miłość, a raczej – koniec miłość. Po rozstaniu z chłopakiem kobieta stwierdziła, że zostanie aktorką. I tak skończyła PWST w Warszawie. Serialowy debiut zaliczyła w 1988 roku, gdy dołączyła do obsady „Mistrza i Małgorzaty”.

W latach 90. Małgorzata Zajączkowska pojawiła się w znanej serii „Złotopolscy” jako Magdalena Ordyńska-Złotopolska. Później przyszła kolejna popularna produkcja – „Na dobre i na złe” (jako Irena Kozioł). Aktorka pracowała też na planie takich seriali jak „Miasteczko”, „Sukces”, „Więzy krwi”, „Pani Basia, pani Róża”, „Tak czy nie?”, „Ekipa”, „Teraz albo nigdy!”, „Janosik. Prawdziwa historia” oraz „Druga szansa”. W ostatnich latach widzowie mogli ją zobaczyć w „Rozbite marzenia. 1918-1939” i „Dom pod Dwoma Orłami”.

Małgorzata Zajączkowska ma też sukcesy na dużym ekranie. Jeszcze będąc na studiach, zadebiutowała w filmie Agnieszki Holland i Pawła Kędzierskiego, „Zdjęcia próbne”. Później zagrała w m.in. „Noc Walpurgi”, „Constans”, „Pogoda na jutro”, „Żółty szalik”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, „Jestem Bogiem” i „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”.

Prywatnie Małgorzata Zajączkowska była żoną Karola Steina, którego poznała w Paryżu. Za mężem pojechała do Ameryki, gdzie nieźle jej się wiodło. Pojawiła się nawet w filmie Woody’ego Allena „Strzały na Broadwayu”, grywała w nowojorskich teatrach. Jednak aktorka zawsze stawiała związek przed karierą. Steinowi urodziła syna Marcela. W pewnym momencie jednak mężczyzna odszedł i gwiazda została sama z dzieckiem. Postanowiła, że po raz drugi nie wyjdzie za mąż.

TRICOLORS/East News

Choć widzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli w serii „Ranczo”, należy do polskich aktorek serialowych po 60, które mają na koncie znacznie więcej ciekawszych kreacji. Magdalena Kuta przyszła na świat 27 maja 1957 roku w Warszawie i ukończyła PWST w Warszawie. Zadebiutowała na małym ekranie rolą niani w „Żywocie człowieka rozbrojonego” w 1993 roku.

Na powrót do telewizji Magdalena Kuta czekała blisko dziesięć lat. W 2002 roku dołączyła do obsady znanego serialu „Samo życie”, wcielając się w rolę mecenas Sylwii Achmatowicz. Po kolejnych sześciu latach pracowała na planie hitowego „Czasu honoru” (jako siostra Józefa). Rewolucja przyszła jednak w 2006 roku, gdy widzowie poznali Leokadię Paciorek z serialu „Ranczo”. Bohaterka później związała się ze sprytnym doradcą wójta i przyjęła nazwisko Czerepach. Oprócz tego gwiazda zagrała też w takich seriach jak „Pakt”, „Historia Roją, czyli w ziemi lepiej słychać”, „Stulecie Winnych”, „Żywioły Saszy – Ogień”. Ostatnio pojawiła się w dwóch polskich produkcjach Netflixa: „W głębi lasu” oraz „Gang Zielonej Rękawiczki”.

Serialowa Lodzia zaszła w ciążę jeszcze w trakcie studiów. Gdy dowiedziała się, że zostanie matką, ojciec dziecka był już z inną kobietą. Były partner jednak zaoferował wsparcie i aktorka postanowiła, że urodzi. Dzisiaj jej syn ma już własną rodziną.

Mateusz Jagielski/East News

Nasze zestawienie polskich aktorek serialowych po 60 zamyka urodzona 20 czerwca 1957 roku w Warszawie Dorota Kolak. Gwiazda nie tylko widzom, ale nawet i reżyserom kojarzy się mocno z rolami kobiet po przejściach. Telewidzowie poznali ją jako Wandę Kreft w serii „Radio Romans” w 1994 roku.

W późniejszych latach Dorota Kolak wystąpiła w „Marzeniach do spełnienia”, ale większą rozpoznawalność dała jej dopiero następna seria – „Pensjonat pod różą”, w którym zagrała Bożenę Lubińską, przyjaciółkę Maryli. Później aktorka pojawiła się także w „Barwach szczęścia”, „Przepisie na życie”, „Przyjaciółkach”, „Zbrodni”, „Prokuratorze” i „Pod powierzchnią”. Podobnie jak część jej koleżanek z naszego zestawienia, Dorota Kolak wystąpiła w polskich serialach Netflixa. Młodsi widzowie mogli ją zobaczyć w „1983” oraz „W głębi lasu”. W ostatnich latach zagrała w też w „Wotum nieufności”, „Lipowo. Zmowa milczenia” i „Sługa narodu”.

Prywatnie Dorota Kolak jest żoną aktora Igora Michalskiego. Para doczekała się córki, Katarzyny Z. Michalskiej, która przyszła na świat w 1985 roku. Kobieta poszła w ślady rodziców i również została aktorką. Jeśli lubicie historie o gwiazdach z doświadczeniem, polecamy wam nasze zestawienie polskich aktorek serialowych po 40.

VIPHOTO/East News

Poniżej prezentujemy wam listę innych polskich aktorek serialowych po 60, które możecie znać.