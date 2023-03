Serialowe gwiazdy tureckie: Kojarzycie je z takich hitów jak „Wspaniałe stulecie” czy „Wymarzona miłość”

Demet Özdemir, Halit Ergenç czy Hande Erçel to prawdziwe serialowe gwiazdy tureckie, które wywołują spore emocje nie tylko w swojej ojczyźnie, ale także poza nią. Dla porównania – Erçel ma na Instagramie blisko trzydzieści milionów obserwatorów, natomiast Anna Lewandowska jedynie pięć milionów. Wiele z tureckich aktorów i aktorek Polacy mogą znać z kultowych już serii jak „Wspaniałe stulecie” czy „Królowa jednej nocy”. W Turcji rekordy popularności biją też takie produkcje jak „Zapukaj do moich drzwi”, „Wymarzona miłość” oraz „Sezon na miłość”. Jak to w show-biznesie bywa, plotki o romansach i związkach serialowych gwiazd tureckich stanowią ważną część kolorowej prasy. Sprawdźcie, czyją karierę warto obserwować.

Spis treści:

Mówiąc o serialowych gwiazdach tureckich młodego pokolenia, nie można nie wspomnieć o Demet Özdemir. Urodzona 26 lutego 1992 roku w Izmit zadebiutowała w serialu telewizyjnym „Sana Bir Sir Verecegim”, mając 21 lat. Od tego momentu kariera aktorki nabrała tempa. W 2014 roku Özdemir zagrała w „Imperium miłości”, następnie w latach 2016-2017 grała postać Lale Yenilmez w serialu „No: 309”. Pierwsze prestiżowe wyróżnienie przyszło w 2018 roku, gdy turecka gwiazda odebrała nagrodę Pantene Golden Butterfly Awards w kategorii Najlepsza aktorka w komedii romantycznej. W tym samym roku pojawiła się w obsadzie „Wymarzonej miłości” – jednej z najwyżej ocenianych serii tureckich. Później do jej dorobku dołączyły takie tytuły jak „Miłość i przeznaczenie” oraz „Miłosne przetasowanie” (pierwszy z seriali jest dostępny na Disney+, drugi na TVP VOD). Od 2019 roku artystka jest ambasadorką marki Pantene w Turcji.

Nie tylko sukcesy zawodowe Demet Özdemir interesują fanów. Wiele mówi się o jej małżeństwie z aktorem i piosenkarzem, którym jest Oğuzhan Koç. Para pobrała się w sierpniu 2022 maja i podobno tuż przed ślubem panna młoda miała poważne wątpliwości. Ponoć gwiazdy miały się nawet na chwilę rozstać. Na początku 2023 roku turecka prasa poinformowała, że małżeństwo Özdemir i Koç przechodzi głęboki kryzys. Kobieta cieszy się dużą popularnością również w mediach społecznościowych. Jej Instagram obserwuje ponad 15 milionów internautów.

To prawdziwa perła wśród serialowych gwiazd tureckich młodego pokolenia. Hande Erçel zasłynęła nie tylko rolami w najpopularniejszych krajowych produkcjach. W 2012 roku aktorka została miss Turcji. Natomiast w kwietniu 2021 roku stała się najliczniej obserwowaną aktorką na Instagramie w ojczyźnie, gdy liczba jej obserwujących przekroczyła 20 milionów. Erçel przyszła na świat 24 listopada 1993 roku w Bandirmie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Sztuk Pięknych Mimar-Sinan wschodząca gwiazda zajęła się modelingiem. Jej debiut przypadł w 2013 roku, gdy pojawiła się w serialu Çalikusu. Z roku na rok Erçel otrzymywała coraz lepsze oferty – zagrała w słynnych serialach „Czarna perła” oraz „Zapukaj do moich drzwi”. W 2021 roku została wyróżniona nagrodą Golden Wings dla najlepszej aktorki.

Życiem Hande Erçel w 2019 roku wstrząsnęła tragedia, gdy zmarła jej matka. Aktorka, która w tym czasie była na planie zdjęciowym poza Stambułem, przerwała pracę i zdążyła pożegnać się z mamą. Tureckie media rozpisują się także na temat związków tureckiej gwiazdy. W lipcu 2020 roku była miss potwierdziła rozstanie z piosenkarzem Muratem Dalkiliçem, z którym spotykała się od grudnia 2017 roku. Od kwietnia 2021 roku Erçel pozostaje w związku z aktorem Kremem Bursinem. Aktorka poznała swojego wybranka na planie serialu „Zapukaj do moich drzwi”.

Początkowo niewiele wskazywało na to, że Can Yaman zostanie jedną z serialowych gwiazd tureckich. Urodzony 8 listopada 1989 roku w Stambule artysta, jako młody chłopak osiągał imponujące wyniki w nauce. Najpierw z wyróżnieniem skończył włoskie liceum, by później wyjechać do Stanów Zjednoczonych w ramach programu wymiany studentów. W 2012 roku został absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Yeditepe. Następnie założył własną firmę prawniczą. Cały czas jednak myślał o aktorstwie i modelingu. Swoją wyjątkową urodę Can Yaman zawdzięcza mieszanemu pochodzeniu – jego dziadek był albańskim imigrantem z Kosowa, a babcia wyemigrowała z Macedonii Północnej.

Telewizyjny debiut turecki gwiazdor zaliczył w 2014 roku, gdy pojawił się w serialu „Gönsul Isleri”. Agenci dostrzegli jego talent i po tym, Can Yaman zaczął dostawać propozycje ról pierwszoplanowych. I tak zagrał m.in. Ferita w serialu „Księżyc w pełni”. Później trafił do jednej z największych produkcji odcinkowych w kraju, czyli do „Wymarzonej miłości”. Wcielił się w rolę Cana Divita, sławnego fotoreportera, który spotykał się Sanem, graną przez z wymienioną wcześniej Debet Özdemir. Turecka edycja magazynu „GQ” uznała Yamana za wchodzącego aktora roku w 2019 roku. Mogliśmy go zobaczyć na okładkach takich gazet jak „beMAN”, „Life”, „All Men”, „Men’s Helath” oraz „Hello!”.

Tureckie media regularnie wracają z plotkami na temat relacji Cana Yamana i Debet Özdemir. Choć aktorzy za każdym razem podtrzymują, że są po prostu przyjaciółmi zarówno fani, jak i dziennikarze chyba nie do końca im wierzą. Gdy oboje zakończyli swoje związki niemal w tym samym czasie, spekulacje o ich romansie jeszcze bardziej się nasiliły.

Rex Features/East News

To jedna z serialowych gwiazd tureckich, która była skazana na sukces. Serenay Sarikaya przyszła na świat 1 lipca 1992 roku w Ankarze. Po rozwodzie rodziców razem z matką przeprowadziła się do Stambułu, by tam spełniać swoje marzenia o aktorstwie. Już w wieku 15 lat Sarikaya wzięła udział w Europejskim Konkursie Urody Juniorów w Czechach. Opuściła program z nagrodą specjalną od jury. Wcześniej, w 2006 roku zaliczyła swój debiut aktorski w filmie „Saskin”. Pierwsza rola w serialu przypadła dwa lata później, gdy Sarikaya znalazła się w obsadzie „Bir Peri Masali”. W tym samym czasie dostała też angaż w serii „Adanali” – ta rola szczególnie przypadła do gustu krytykom. To był dopiero początek wielkiej kariery gwiazdy. W 2010 roku zajęła drugie miejsce w konkursie Miss Turcji. Agenci szybko odkryli też jej kolejny talent. Po tym, jak zaśpiewała piosenkę w jednym z odcinków serialu „Lale Devri”, zaproponowano jej nagranie całego albumu. Sarikaya jednak postanowiła się skupić wyłącznie na aktorstwie.

Serialowa gwiazda turecka raczej nie żałowała odrzuconych propozycji. W kolejnych latach brała udział w wielu filmach i serialach. Rola w „Medcezir” przyniosła jej liczne wyróżnienia, a kreacja w filmie „Behzat Ç. Ankara Yaniyor” dał jej jeszcze większą popularność. W 2014 roku została twarzą marki Mavi Jeans, a rok później podczas promocji wiosenno-letniej kolekcji zaśpiewała na scenie z Keremem Bursinem. Warto przypomnieć, że wokalista związał się z inną znaną aktorką, Hande Erçel. W 2019 roku Sarikaya dodała do swojego CV kolejny ważny wpis, debiutując na deskach teatru w musicalu „Alice Muzikali”. Wcześniej, w 2017 roku dołączyła do obsady serialu science fiction, „Fi”. Obecnie na Netfliksie możemy obejrzeć serial „Sahmaran”, w którym Sarikaya gra jedną z głównych ról.

O tym, że Fahriye Evcen Özçivit dołączyła do grona serialowych gwiazd tureckich, w dużej mierze zadecydował przypadek. Gdy urodzona 4 czerwca 1986 roku w nimieckim mieście Solingen, młoda Fahriye spędzała wakacje w Turcji, trafiła do programu Oya Aydogan. Wówczas poznała znanego producenta Ibrahima Mertoglu. Gdy nadeszła pierwsza poważna oferta serialowa, Fahriye nie zastanawiała się długo i przeprowadziła się do Stambułu, choć wówczas jeszcze studiowała socjologię na Uniwersytecie Düsseldorf Heinrich-Heine. W 2005 roku widzowie po raz pierwszy zobaczyli ją w telewizji, w serii „Asia Unutma”. Trzy lata później zadebiutowała na dużym ekranie w filmie „Cennet”. Mimo sukcesów w branży nie zrezygnowała z edukacji i studiowała historię na Uniwersytecie Boğaziçi. Po pierwszych rolach wysypał się worek z propozycjami. Fahriye zagrała w wielu znanych serialach jak „Imperium miłości”, „Çalikusu” czy „Ölene Kadar”.

Razem z Burakiem Özçivitem aktorka stworzyła jedną z najpopularniejszych par serialowych gwiazd tureckich. Fahriye wyszła za ukochanego w czerwcu 2017 roku, a w kwietniu 2019 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, syn Karan. W 2022 roku aktorzy ujawnili, że spodziewają się drugiego dziecka. Fani śledzą ciążowe sesje celebrytki na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 13 milionów użytkowników. Z pewnością to jedno z najgorętszych małżeństw w tureckim show-biznesie. Atmosferę dodatkowo podgrzewa fakt, że w 2017 roku Fahriye otrzymała tytuł jednej z najpiękniejszych kobiet świata według „Buzznet”.

Kolejne wyjątkowo gorące nazwisko wśród serialowych gwiazdy tureckich. Beren Saat przyszła na świat 26 lutego 1984 roku w Ankarze. Po ukończeniu szkoły średniej dostała się na Wydział Zarządzania w ankarskim Uniwersytecie Başkent. Już w trakcie studiów pojawiła się telewizji. Widzowie mogli zobaczyć ja w teleturnieju „Turkiye’nin Yildizari”. Producenci telewizyjni od razu poznali się na jej talencie i zaprosili Beren do kilku programów komediowych. Następnie wchodząca gwiazda zadebiutowała w serialu „Askimizda Ölum Var” w 2004 roku. Dużym krokiem w jej karierze była rola w historycznej serii „Hatirla Sevgili”, którą otrzymała dwa lata później. Pierwsza prestiżowa nagroda przyszła w 2008 roku, gdy Beren odebrała Złotego Motyla dla najlepszej aktorki. Jeśli interesujecie się zagranicznymi produkcjami i grającymi w nich aktorami, powinniście zobaczyć nasze zestawienie seriali z różnych stron świata.

Później serialowa gwiazda turecka grała m.in. w „Zakazanej miłości”, „Grzechach Fatmagul” oraz „Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem”. Produkcje te mogą być dobrze znane także polskim widzom, ponieważ były transmitowane w naszej telewizji. Oprócz tego Beren udzieliła głosu Barbie w znanej animacji „Toy Story 3”. Od 2012 roku aktorka związana jest z piosenkarzem Kenanem Dogulu. Para pobrała się w 2014 roku, a huczna ceremonia odbyła się w Los Angeles.

imago/Seskim Photo/EAST NEWS

Jedną z serialowych gwiazd tureckich, które już na dobre wywalczyły wysoką pozycję w branży, jest Kenan İmirzalıoğlu. Urodzony 18 czerwca 1974 roku w Bali wiele zawdzięcza swojej urodzie. Student stambulskiego uniwersytetu w 1997 roku zdobył tytuł Best Model of The World, który otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. Już rok później Kenan İmirzalıoğlu zadebiutował w serialu „Deli yurek”. Główną rolę powtórzył w filmie fabularnym, który powstał na podstawie tej serii. Później gwiazdor zgarniał role w historycznych oraz sensacyjnych produkcjach jak „Alacakarlik”, „Ani Hayat”, „W imię sprawiedliwości” czy też „Alef”. Seriale „Ezel” oraz „Mehmed Zdobywca” z jego udziałem możecie zobaczyć na TVP VOD.

Od 2016 roku Kenan İmirzalıoğlu jest szczęśliwym mężem tureckiej aktorki Sine Kobal. W październiku 2020 roku para doczekała się pierwszego dziecka, gdy na świat przyszła ich córeczka Lalin. W 2022 roku żona serialowej gwiazdy tureckiej ujawniła, że spodziewa się drugiego dziecka.

Wśród serialowych gwiazd tureckich trzeba też wymienić Halita Ergença. Artysta przyszedł na świat w rodzinie albańskiego pochodzenia 30 kwietnia 1970 roku i wychował się w Stambule. Jego ojcem był aktor Sait Ergenç. W 1989 roku Halit rozpoczął studia z zakresu inżynierii morskiej na Uniwersytecie Technicznym w Stambule. Jednak już po roku postanowił je rzucić i przeniósł się na Uniwersytet Sztuk Pięknych Mimar-Sinan (uczelnię kończyła też znana w Turcji Hande Erçel). Tam przyszły gwiazdor uczył się śpiewu operowego. Już w trakcie studiów występował w chórkach popularnych piosenkarek tureckich jak Ajda Pekkan czy Lemana Sama.

Pierwsze sukcesy przyszły w połowie lat 90. Najpierw Halit Ergenç zadebiutował na deskach Teatru Dormen w 1996 roku. Następnie zagrał główną rolę w musicalu „Król i ja”. Ogromny wzrost popularności sprawił, że wschodząca serialowa gwiazda turecka zagrała w serii telewizyjnej „Kara Belek”. Ergenç należy do aktorów, którym udało się zrobić karierę poza granicami kraju. Pozytywne recenzje pozwoliły mu przeprowadzić się do Nowego jorku, gdzie wystąpił w musicalu „The Adventures of Zak”. Kreacją, która idealnie dopełniła jego portfolio, była rola Sulejmana Wspaniałego w znanej produkcji „Wspaniałe stulecie”. Gwiazdor w latach 2006 i 2014 wygrał Złotego Motyla dla najlepszego aktora.

W życiu prywatnym Halita Ergença nie brakowało zamieszania. Aktor przez rok był mężem Gizem Soysaldi (2007-2008). Po szybkim rozstaniu nie czekał długo na miłość. W 2009 roku ożenił się z aktorką Berguzar Korel. Para doczekała się trójki dzieci: Alego (2010), Hana (2020) oraz Leylę (2021). Podobno serialowy gwiazdor turecki, który grał w „Tysiąc i jedna nocy” oraz „Zraniona miłość” zarabia bajońskie sumy za dzień na planie.

To z pewnością jedna z serialowych gwiazd tureckich, która podbiła serca widzów na całym świecie. Urodzony 24 grudnia 1984 roku w Stambule Burak Özçivit studiował fotografię na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marmara. Gdy w 2003 roku ojciec zachęcał go do udziału w konkursie Best Model of the World, postanowił skorzystać z szansy. Ostatecznie zajął drugie miejsce, ale jeszcze w tym samym roku rozpoczął współpracę z agencją modową. Jego profesjonalizm i uroda szybko zostały docenione, bo zaledwie dwa lata później wschodząca gwiazda otrzymała tytuł najlepszego modela w Turcji. Özçivit wylądował na okładkach takich magazynów jak „Vogue”, „Gloria Magazine” oraz „Marię Claire”.

Przełom w jego karierze nastąpił w 2011 roku, gdy Özçivit dołączył do obsady serialu „Wspaniałe stulecie”. Później zagrał w innych znanych produkcjach krajowych jak „Çalikusu”, „Wieczna miłość” oraz „Kurulus Osman”. Co ciekawe, jego twarz promowała sieć sklepów byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Jego życie nie ograniczyło się do aktorstwa i modelingu. Özçivit w 2014 otworzył restaurację Balibey Döner w rodzinnym Stambule. Rok później związał się z piękną aktorką Fahriye Evcen, z którą doczekał się syna. Wcześniej, w latach 2012-2013 spotykał się z modelką Ceylan Çapą. Özçivit pozostaje jednym z najlepiej opłacanych aktorów w kraju i razem z żoną tworzą najgorętszą parę w tureckim show-biznesie. Jeśli "Wspaniałe stulecie" to produkcja dla was, powinniście zajrzeć na naszą listę seriali kostiumowych.

imago stock&people/EAST NEWS

Jak już pewnie zauważyliście, większość serialowych gwiazd tureckich zbudowało swoją popularność, grając we „Wspaniałym stuleciu”. Nie inaczej było w przypadku Pelin Karahan. Jednak urodzona 6 października 1984 roku w Ankarze dziewczyna zaczynała od reklam. Wystąpiła w spotach m.in. Coca-Coli oraz Carrefoura. Na aktorski debiut czekała do 2007 roku, gdy dołączyła do obsady serialu „Kavak yelleri”.

W słynnym „Wspaniałym stuleciu” Karahan pojawiła się w 2011 roku i zagrała Sułtankę Mihrimah. Później mogliśmy ją zobaczyć w takich seriach jak „Yeter”, „Yuvamdaki Dusman” oraz „Bir Zamanlar Kibris”. Gwiazda otrzymała też szansę prowadzanie dwóch programów: „Bir Evde” i „Nefis Tariffler”. Pierwsze małżeństwo Pelin Karahan rozpadło się po dwóch latach. Aktorka w 2011 roku wyszła za instruktora fitness Edrinça Bekiroglu. Później, w czerwcu 2014 roku pobrała się z Bedrim Guntayem. Para doczekała się dwóch synów – Ali Demir przyszedł na świat w grudniu 2014 roku, a jego brat Can Eyüp urodził się trzy lata później.

imago stock&people/EAST NEWS

Naszą listę serialowych gwiazd tureckich zamyka urodzona 12 sierpnia 1983 roku Meryem Uzerli. Choć aktorka przyszła na świat w niemieckim mieście Kassel, to jej ojciec jest Turkiem. Artystka nigdy nie zapomniała o swoim pochodzeniu. Już od najmłodszych lat interesowała się aktorstwem. Jako dziecko występowała w szkolnym teatrze, natomiast po szkole średniej studiowała aktorstwo w Schauspielstudio Frese w Hamburgu. Uzerli zagrała nawet epizodyczne role w kilku niemieckich filmach, jednak to kreacja Sułtanki Hurtem we „Wspaniałym stuleciu” zapewniła jej rozpoznawalność. Specjalnie dla serialu gwiazda nauczyła się mówić płynnie po turecku. Rola zapewniła jej wiele nagród, m.in. Złotego Motyla dla najlepszej aktorki.

Wokół tajemniczego odejścia Uzerli w 2013 roku wybuchła burza. Aktorka nie zdradziła powodów, dla których opuściła obsadę „Wspaniałego stulecia”. Widzowie byli oburzeni zmianą w obsadzie. Dopiero po latach celebrytka ujawniła, że tkwiła w toksycznym związku, co bardzo odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. W pewnym momencie miała nawet myśli samobójcze. Z powodu depresji leczyła się w szpitalu psychiatrycznym. Po kuracji zaznaczyła, że nie wróci do gry w jednym z najpopularniejszych seriali.

Serialowa gwiazda turecka wróciła rok później w głośnej sesji dla magazynu „Elle”. Później widzowie mogli ją obejrzeć jeszcze w takich seriach jak „Królowa jednej nocy” (produkcja była transmitowana w Polsce). Uzerli była zawiązana z biznesmenem Canem Atesem, z którym doczekała się córki w lutym 2014 roku. Dwa lata później była w związku z innym przedsiębiorcą, Alpem Özcanem. W styczniu 2021 roku na świecie pojawiło się jej drugie dziecko, córeczka Lily. Jeśli lubicie produkcje jak "Wspaniałe stulecie", sprawdźcie naszą listę seriali historycznych.

Rex Features/East News

Poniżej znajdziecie kilka nazwisk innych serialowych gwiazd tureckich, które zwróciły na siebie uwagę mediów i podbiły serca widzów swoimi kreacjami.