2 z 9

Odc. 406.

Białach odwiedza swoją dziewczynę przed służbą. Szykuje Karolinie śniadanie i kanapki do pracy. Chce pokazać się od najlepszej strony, by zyskać względy ukochanej. Na komendzie Juliusz ma podejrzenia co do dyżurnego. Widział jak Jacek wylewa alkohol do umywalki. Czy sytuacja jest na tyle poważna, by odpowiednio zainterweniować? Tymczasem ze szpitala miejskiego przychodzi zgłoszenie o mężczyźnie, który trafił tam z nożem w klatce piersiowej. Zapała i Rachwał badają okoliczności zdarzenia i szukają śladów w mieszkaniu poszkodowanego. Z relacji sąsiadów wynika, że mężczyzna mieszkał z partnerką, którą bił pod wpływem alkoholu. Policjanci podejrzewają, że prawdopodobnie była to obrona własna, bądź zemsta po latach udręki. Tymczasem dyżurny zgłasza próbę samobójczą na jednym z mostów. Krzysiek i Karolina wkraczają do akcji, by ratować zdesperowanego człowieka. Na pomoc policja wzywa najbliższe mu osoby. Na miejsce przybywa kobieta w ciąży, po krótkiej zaś chwili pojawia się kolejna kobieta w błogosławionym stanie. To będzie niezapomniana interwencja.