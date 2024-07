1 z 9

Piotrek (Marcin Mroczek) – po tym, jak podrzucił do sklepu Baryckiego narkotyki – może trafić do więzienia. A do tego jest szantażowany i cały czas boi się o rodzinę... Czy Zduńscy poradzą sobie z kolejnymi z problemami?

Mamy dla Was serialowe fotostory z odcinka, który zobaczymy za tydzień 15 lutego. Dla prawdziwych fanów już dziś dalszy ciąg losów Zduńskich. Ciekawych zapraszamy na 1200 odcinek ”M jak Miłość” w którym zdesperowany Piotrek postanowi w końcu przyznać się do winy i dobrowolnie poddać się karze...

