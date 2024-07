Możesz spotkać gwiazdy serialu „Pierwsza miłość” i zrobić coś dobrego dla dzieci po chemioterapii. Jak i gdzie? W ramach charytatywnej w akcji „Z miłości do włosów”, można przyjść obciąć włosy i spotkać Anetę Zając, Ulę Dębską, Dominikę Kojro i Olę Zienkiewicz!

Reklama

Gdzie zobaczysz gwiazdy Pierwszej miłości?

17. lutego (najbliższy piątek) w siedzibie ATM Grupa na wrocławskich Bielanach (ul. Dwa Światy 1) od 7:00 do 19:00 będzie można obciąć włosy u fryzjerów, którzy na co dzień czeszą do serialu naszych aktorów. Każde 30 cm zostanie przekazane na peruki dla chorych dzieci. Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do udziału w akcji, obiecujemy pamiątkowe zdjęcia z aktorami serialu! Swoje zgłoszenia prosimy wysyłać w wiadomości prywatnej na profilu naszej stylistki:

https://m.facebook.com/KarolinaKotyniewiczHairStylist/ - wraz z informacją, o której godzinie można przyjść.

Zobacz także

Zobacz: POKAŻCIE TO FRYZJEROWI! WYCINANIE ROZDWOJONYCH KOŃCÓWEK BEZ SKRACANIA WŁOSÓW

A jeśli nie jesteście z Wrocławia, a chcecie wspomóc dzieci, to akcja w piątek trwa w całej Polsce wybranych salonach fryzjerskich.

Zobacz także: Pocałunki, miłość i seks! Zobaczcie najgorętsze sceny z polskich seriali WIDEO

Aktorzy z Pierwszej miłości udzielają się charytatywnie.

Reklama

Jutro będzie można spotkać Anetę Zając!