Początek nowego sezonu serialu "Pierwsza miłość". Co dalej z Sabiną, co z Pawłem...? Mamy dla Was zdjęcia z nowego 2521 odcinka! Kiedy emisja? Dziś oczywiście o 18.00 w Polsacie.

A co się wydarzy w odcinku?

Pierwsza miłość odc. 2521

W Barbarianie zjawia się komornik. Nie wierzy w autentyczność związku Beaty i Cezarego. Straszy prokuratorem.

Aśka wciąż boi się, że Bogumił wróci. Tymek z trudem wyciąga ją z domu. Po drodze ktoś ich śledzi.

Jest szansa, że Paweł opuści areszt. Musi jednak najpierw przeprosić Darka. Paweł nie chce się zgodzić.

