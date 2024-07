Paweł Domagała chce zostać modelem? Aktor, który zagra w serialu "Powiedz TAK!" jest coraz bardziej popularny w świecie filmowym. Jego fanki z niecierpliwością czekają na pierwsze odcinki nowej produkcji, któej premiera już 1 marca. Paweł Domagała zdradził jednak, że aktorstwo jest tylko przystankiem w drodze do wykonywania jego wymarzonego zawodu. Jakiego?

Aktorstwo to przystanek w drodze do modelingu, zażartował aktor.

Paweł Domagała wciela się w rolę Wiktora Brzozowskiego, który jest niespełnionym muzykiem. Jego bohater pomaga w podjęciu trudnej decyzji o wyprowadzce od despotycznego ojca - Basi Adamczyk, granej przez Katarzynę Zawadzką. Premiera pierwszego odcinka serialu już 1 marca o 21.30 na antenie Polsatu. Będziecie oglądać?

Paweł Domagała o tym, czym jest dla niego aktorstwo.

Paweł Domagała zdradza, czym dla niego jest aktorstwo :) Ta odpowiedź może Was zaskoczyć!#premiera #PowiedzTAK! #wtorek

Posted by Powiedz TAK - serial Polsat on 27 luty 2016