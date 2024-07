Patryk Pniewski zagrał epizod w hitowym serialu TVP 2 z plejadą gwiazd w rolach głównych - "O mnie się nie martw" (emisja 1 kwietnia o 20:40 ). Kogo zagrał przystojny aktor? Jest to epizod, Patryk wcielił się w postać poszkodowanego, który przychodzi do sądu z.... zadrutowaną szczęką. Będzie to czarny charakter - gwiazdor lubi takie role!

Reklama

Jak kręciliśmy te sceny, wszyscy nie mogliśmy wytrzymać ze śmiechu, mam nadzieje, że widzowie również się uśmieją. Niepokorny młodzieniec z poprawczaka, który chce wykorzystać finansowo ojca, który pojawił się po latach... Czarny charakter - lubię takie! - powiedział nam Patryk Pniewski.

Kariera Patryka Pniewskiego nabiera rozpędu - widzowie mogą oglądać go w "Pierwszej miłości", a już we wrześniu w telewizji zobaczymy serial "Belfer" z jego udziałem. Czekacie na odcinek "O mnie się nie martw" z jego udziałem? Tysiące fanek Patryka na pewno!

Zobacz także: Patryk Pniewski trenuje, bo chce mieć ładnie wyrzeźbione ciało. Zobacz efekty

Zobacz także

Patryk Pniewski zagrał epizod w O mnie się nie martw.

Reklama

Patryk Pniewski ma rzesze fanów!